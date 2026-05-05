مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

يُستخدم البلاستيك في تغليف الأطعمة والعديد من المنتجات المنزلية وعندما يلامس الطعام البلاستيك، قد تنتقل بعض مكوناته إلى داخل الجسم.

وجدت إحدى الدراسات وجود 143 مادة محتملة مُسرطِنة مرتبطة بـ سرطان الثدى يمكن أن تنتقل إلى الطعام عبر عبوات البلاستيك. كما أن جزيئات البلاستيك الدقيقة، المعروفة باسم “الميكروبلاستيك”، أصبحت منتشرة على نطاق واسع.

ولتقليل التعرض لمواد البلاستيك، خاصة في حالة الإصابة بسرطان الثدي:

-تجنبي (أو قللي من) الأطعمة المعلبة.

-اختاري أنواع البلاستيك الأكثر أمانًا، مثل تلك التي تحمل رموز إعادة التدوير 2 أو 4 أو 5.

-لا تستخدمي الميكرويف لتسخين الطعام داخل عبوات بلاستيكية أو أكياس الطهي بالبخار.

-استخدمي الأكواب وزجاجات المياه المصنوعة من السيراميك أو الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ بدلًا من البلاستيك.

-استخدمي أواني الطهي المصنوعة من المعدن المطلي بالمينا، أو الزجاج، أو البورسلين، أو الفولاذ.