وزيرا الخارجية السعودي والإسباني يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيران ولبنان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو اليوم الأربعاء، تثبيت وقف إطلاق النار في كل من غزة وإيران ولبنان، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

واستعرض الجانبان، في العاصمة الإسبانية مدريد، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى (شراكة إستراتيجية)، والدفع بمسار العلاقات الثنائية العميقة والمتنامية التي تقوم على العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع قيادتي المملكتين وشعبيهما الصديقين.

وأكد الجانب الإسباني - وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" - مجددًا تضامن الحكومة الإسبانية مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في مواجهة الهجمات التي تعرضت لها، مثمنا النهج المتزن والمسؤول الذي تبنته المملكة العربية السعودية، وما دأبت عليه من الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.