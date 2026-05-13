برشلونة يتأخر أمام ألافيس بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تأخر فريق برشلونة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب «مينديزوروتزا»، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف التقدم لصالح ألافيس عن طريق إبراهيم دياباتيه في الدقيقة 45، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين على بطل الدوري الإسباني.

وتأتي المباراة بعد تتويج برشلونة رسميًا بلقب الليجا، في موسم مميز حسم خلاله الفريق الكتالوني الصدارة مبكرًا، وواصل نتائجه القوية تحت قيادة المدرب هانز فليك.

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كوندي، كوبارسي، كورتيس، بالدي

الوسط: كاسادو، برنال، داني أولمو

الهجوم: روني، ليفاندوفسكي، راشفورد

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، فيما يدخل ديبورتيفو ألافيس اللقاء وهو في المركز الثامن عشر برصيد 37 نقطة، في صراع الهروب من الهبوط.

وكان ألافيس قد تعادل في الجولة الماضية أمام إلتشي بنتيجة 1-1، ويواصل سعيه للبقاء في الليجا خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

وعلى الصعيد الإحصائي، جمع ألافيس 24 نقطة على ملعبه هذا الموسم من 17 مباراة، بينما يُعد برشلونة الأفضل خارج الديار بحصده 37 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويمتلك برشلونة أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة، بعدما فاز في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-1، وحقق سلسلة من ستة انتصارات متتالية على ألافيس قبل مواجهة اليوم.