تحركات مقلقة في غزة.. نتنياهو يلتقي ملادينوف وسط تقارير عن عودة القوة العسكرية لـ حماس

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مع المندوب السامي لـ "مجلس السلام" في قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن إعادة بناء حركة حماس لقدراتها العسكرية بوتيرة متسارعة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت كشفت فيه وثيقة أمنية عُرضت مؤخرًا على المستويين السياسي والعسكري داخل إسرائيل، أن حركة حماس شرعت في ما وُصف بـ"عملية ترميم واسعة" لقدراتها القتالية، تشمل إنتاج كميات كبيرة من العبوات الناسفة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع بشكل شهري، رغم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ووجود قواتها في عدة مناطق داخل القطاع.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التقديرات الاستخباراتية تشير أيضًا إلى أن الحركة تعمل على جمع معلومات ميدانية دقيقة حول تحركات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب تنفيذ تدريبات عسكرية داخل القطاع.

وترى أجهزة الاحتلال الأمنية أن هذه التحركات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لحماس وإحداث "طفرة نوعية" في قدراتها، بما يعزز قدرتها على خوض مواجهات أو عمليات توغل برية مستقبلية.

ويعكس هذا التطور، بحسب محللين إسرائيليين، تنامي القلق داخل المؤسسة الأمنية والسياسية في تل أبيب من عدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب بشكل كامل، خصوصًا فيما يتعلق بتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية ومنع إعادة إنتاج قدراتها داخل غزة.