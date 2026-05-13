إيهود باراك: نتنياهو يئس ويقود إسرائيل إلى المجهول

شن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك هجوماً حاداً على رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالسعي للبقاء في السلطة “بأي ثمن”، ومحذراً من احتمال تعطيل نتائج الانتخابات المقبلة إذا شعر بخسارة محتملة.

وقال باراك، في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية محلية، إن إسرائيل تقف أمام “انتخابات مصيرية” وسط مخاوف متزايدة بشأن نزاهة العملية الانتخابية، معتبراً أن نتنياهو يعيش حالة “يأس سياسي” تجعله مستعداً لاتخاذ خطوات خطيرة للبقاء في الحكم.

وأضاف أن هناك شكوكاً دولية متصاعدة بشأن قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات مع لبنان أو بملف الأسرى في غزة، مشيراً إلى أن الثقة في إدارة نتنياهو للأزمات “تتآكل بشكل واضح”.

ورأى باراك أن نتنياهو قد يلجأ إلى تصعيد أمني واسع قبيل الانتخابات، عبر فتح جبهات جديدة مع إيران أو غزة أو الضفة الغربية، بهدف فرض حالة طوارئ وتأجيل الاستحقاق الانتخابي عدة أشهر.

كما حذر من احتمال استخدام مقاطع فيديو مزيفة وحملات تضليل إلكترونية للتأثير على الناخبين خلال الساعات الأخيرة قبل الاقتراع، قائلاً إن منصات التواصل قد تشهد “فيضاً من المواد المفبركة” يصعب احتواؤه بالكامل.

وفي سيناريو آخر وصفه بـ”الأخطر”، تحدث باراك عن احتمال اندلاع أعمال شغب يوم فرز الأصوات على غرار أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021، مشيراً إلى إمكانية استهداف مراكز فرز الأصوات والتشكيك في النتائج لإدخال البلاد في أزمة دستورية.

وأكد أن الحديث المبكر عن هذه السيناريوهات قد يساهم في ردع أي محاولة للمساس بالعملية الديمقراطية، داعياً الإسرائيليين إلى الانتباه لما وصفه بـ”الخطر الحقيقي على مستقبل الدولة”.

وفي سياق متصل، اعتبر باراك أن قوى المعارضة الحالية قادرة على تشكيل بديل سياسي أقوى وأكثر تماسكاً من حكومة نتنياهو، مشيداً بكل من نفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت ويائير جولان، مؤكداً أن أي قيادة تضم هذه الأسماء ستكون “أكثر قدرة على إدارة إسرائيل داخلياً وخارجياً”.

وتأتي تصريحات باراك بالتزامن مع استطلاعات رأي أظهرت تراجع شعبية حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، مقابل صعود تحالفات معارضة جديدة تستعد لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر القادم.