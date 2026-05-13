قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر لن تتخلى عن حقوقها التاريخية في النيل.. ونرفض الإجراءات الأحادية
أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير
وسائل إعلام صينية: أجواء إيجابية في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين
أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تحمل رسائل حاسمة بشأن النيل.. ومصر تتمسك بحقوقها التاريخية
خبيرة تنمية بشرية تحذّر من فيديوهات العلاقات الأسرية على السوشيال ميديا | فيديو
الحكومة تبدأ إجراءات المراجعة السابعة من قرض صندوق النقد.. القصة الكاملة
هل يجوز أخذ قرض بفائدة لشراء الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب
في موسم عيد الأضحى.. 20 علامة تكشف جودة الأضحية بالأسواق
رقصت بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى في العجوزة بالجيزة
المراجعة السابعة كلمة السر.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. و1.65 مليار في الانتظار
الكهرباء تعلن أسعار الشرائح للقطاع التجاري
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة كينيا وأوغندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيهود باراك: نتنياهو يئس ويقود إسرائيل إلى المجهول

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك هجوماً حاداً على رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالسعي للبقاء في السلطة “بأي ثمن”، ومحذراً من احتمال تعطيل نتائج الانتخابات المقبلة إذا شعر بخسارة محتملة.

وقال باراك، في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية محلية، إن إسرائيل تقف أمام “انتخابات مصيرية” وسط مخاوف متزايدة بشأن نزاهة العملية الانتخابية، معتبراً أن نتنياهو يعيش حالة “يأس سياسي” تجعله مستعداً لاتخاذ خطوات خطيرة للبقاء في الحكم.

وأضاف أن هناك شكوكاً دولية متصاعدة بشأن قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات مع لبنان أو بملف الأسرى في غزة، مشيراً إلى أن الثقة في إدارة نتنياهو للأزمات “تتآكل بشكل واضح”.

ورأى باراك أن نتنياهو قد يلجأ إلى تصعيد أمني واسع قبيل الانتخابات، عبر فتح جبهات جديدة مع إيران أو غزة أو الضفة الغربية، بهدف فرض حالة طوارئ وتأجيل الاستحقاق الانتخابي عدة أشهر.

كما حذر من احتمال استخدام مقاطع فيديو مزيفة وحملات تضليل إلكترونية للتأثير على الناخبين خلال الساعات الأخيرة قبل الاقتراع، قائلاً إن منصات التواصل قد تشهد “فيضاً من المواد المفبركة” يصعب احتواؤه بالكامل.

وفي سيناريو آخر وصفه بـ”الأخطر”، تحدث باراك عن احتمال اندلاع أعمال شغب يوم فرز الأصوات على غرار أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021، مشيراً إلى إمكانية استهداف مراكز فرز الأصوات والتشكيك في النتائج لإدخال البلاد في أزمة دستورية.

وأكد أن الحديث المبكر عن هذه السيناريوهات قد يساهم في ردع أي محاولة للمساس بالعملية الديمقراطية، داعياً الإسرائيليين إلى الانتباه لما وصفه بـ”الخطر الحقيقي على مستقبل الدولة”.

وفي سياق متصل، اعتبر باراك أن قوى المعارضة الحالية قادرة على تشكيل بديل سياسي أقوى وأكثر تماسكاً من حكومة نتنياهو، مشيداً بكل من نفتالي بينيت ويائير لابيد وأفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت ويائير جولان، مؤكداً أن أي قيادة تضم هذه الأسماء ستكون “أكثر قدرة على إدارة إسرائيل داخلياً وخارجياً”.

وتأتي تصريحات باراك بالتزامن مع استطلاعات رأي أظهرت تراجع شعبية حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، مقابل صعود تحالفات معارضة جديدة تستعد لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر القادم.

إيهود باراك بنيامين نتنياهو إسرائيل إسرائيل تقف أمام “انتخابات مصيرية” الانتخابات في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الواقعة

أوهمهم بأن الشهادات تمكنهم من العمل في كبرى الشركات.. القبض على مدير كيان تعليمي بمدينة نصر

الواقعة

كشف حقيقة التعدي على شخص وأسرته أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليمه قطعة أرض بأسيوط

أوتاكا وهدير- أرشيفية

بطل التريند الحرام..أوتاكا من الكوكايين لغسل الأموال

بالصور

انطلاق 318 حاجاً بأولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء الشرقية

حجاج
حجاج
حجاج

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
مى حلمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تأثير المواد النانونية عند معالجة مياه الصرف الصناعي.. رسالة ماجستير بالزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

افتتاح الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي 2026

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي

فيديو

عبد الرحمن ابو زهرة

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد