قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء إسرائيلي أسبق: آسف لاستشهاد نجل خليل الحية.. وتوقيت الهجوم كان فاشلا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، عن أسفه لاستشهاد نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا.

 وأكد أن العملية كانت فاشلة من حيث التوقيت والموقع، خاصة أنها جاءت في ذروة مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق تهدئة.

وقال باراك في مقابلة صحفية، إن قتل المفاوضين هو بمثابة إعلان عن رفض التفاوض، ورفض لإطلاق سراح الأسرى، مضيفا: "أنا آسف لمقتل نجل خليل الحية، وللإصابة التي لحقت بزوجته خلال الهجوم".

وانتقد باراك رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالسعي لإفشال أي فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي، وقال: "نبذل كل ما في وسعنا من أجل إزاحته لأنه لا يمثلنا ولا يمثل إسرائيل".

ورغم تأكيده على ضرورة معاقبة حركة حماس، شدد أولمرت على رفضه استهداف المدنيين، قائلا: "أنا ضد قتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بما حدث في 7 أكتوبر".

وكان الهجوم الإسرائيلي الذي وقع الثلاثاء الماضي في الدوحة قد أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم همام نجل خليل الحية، في قصف استهدف ما قيل إنه مقر تابع لحماس.

إيهود باراك حركة حماس خليل الحية قطر الدوحة بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

أرشيفية

قطر تدين الهجوم على قافلة عسكرية في باكستان

جنود باكستان- أرشيفية

مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين شمال غربي البلاد

أرشيفية

مركز الدراسات السياسية: عملية القدس تثبت أهمية استغلال نقاط ضعف الاحتلال

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد