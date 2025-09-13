رئيس وزراء إسرائيلي أسبق: آسف لاستشهاد نجل خليل الحية.. وتوقيت الهجوم كان فاشلا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، عن أسفه لاستشهاد نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا.

وأكد أن العملية كانت فاشلة من حيث التوقيت والموقع، خاصة أنها جاءت في ذروة مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق تهدئة.

وقال باراك في مقابلة صحفية، إن قتل المفاوضين هو بمثابة إعلان عن رفض التفاوض، ورفض لإطلاق سراح الأسرى، مضيفا: "أنا آسف لمقتل نجل خليل الحية، وللإصابة التي لحقت بزوجته خلال الهجوم".

وانتقد باراك رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالسعي لإفشال أي فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي، وقال: "نبذل كل ما في وسعنا من أجل إزاحته لأنه لا يمثلنا ولا يمثل إسرائيل".

ورغم تأكيده على ضرورة معاقبة حركة حماس، شدد أولمرت على رفضه استهداف المدنيين، قائلا: "أنا ضد قتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بما حدث في 7 أكتوبر".

وكان الهجوم الإسرائيلي الذي وقع الثلاثاء الماضي في الدوحة قد أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم همام نجل خليل الحية، في قصف استهدف ما قيل إنه مقر تابع لحماس.