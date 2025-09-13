نتنياهو يزعم التخلص من قادة حماس في قطر يمهّد الطريق لإطلاق سراح الرهائن

زعم رئيس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "قادة حركة حماس المقيمين في قطر" يمثلون العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وفي منشور باللغة الإنجليزية عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، كتب نتنياهو: "قادة حماس الذين يعيشون في قطر عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار بهدف إطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى. والتخلص منهم سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب."

تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبعد فشل عدة محاولات لاستهداف كبار قادة حماس في الخارج، خاصة المقيمين في الدوحة.