قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي كواليس رحلة بزوغ نجومية محمد صلاح من مونديال الشباب إلي قمة ليفربول
المتهم في واقعة طفلة الشيبسي: صاحبى لبسني معاها وماليش علاقة يا بيه
شىء عبثي.. محمد دياب يرد على انتقاد محمد صبحي لفيلم "الست"
سعر الذهب في مصر الآن .. عيار 24 مفاجأة وأفضل وقت للشراء
الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ضوء أزرق غريب فوق إشارات المرور يثير قلق السائقين الأمريكيين

إشارات المرور
إشارات المرور
عزة عاطف

شهدت تقاطعات الطرق في العديد من الولايات الأمريكية، بما في ذلك فلوريدا وكولورادو ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية وكانساس، ظهور إضافة غير تقليدية تمثلت في ضوء أزرق صغير مثبت فوق أو بالقرب من إشارات المرور التقليدية. 

هذا الضوء، الذي أثار فضول الكثير من السائقين، ليس مخصصاً لهم على الإطلاق، بل يمثل أداة تقنية جديدة لمكافحة إحدى أخطر المخالفات المرورية وهي تجاوز إشارة المرور الحمراء.

الغرض من "أضواء التأكيد" الزرقاء

يُطلق على هذه الأضواء اسم "أضواء التأكيد" (Confirmation Lights) أو "مؤشرات الضوء الأحمر" (Red-Light Indicators)، ووظيفتها بسيطة ولكنها فعالة للغاية. 

الضوء الأزرق مصمم ليضيء فقط عندما تتحول إشارة المرور الموجهة إلى السائقين إلى اللون الأحمر. 

يتم تركيب هذا الضوء بحيث يكون مرئيًا لضباط الشرطة الذين يراقبون التقاطع من زاوية بعيدة أو من جهة معاكسة لا يمكنهم فيها رؤية الضوء الأحمر العادي. 

عندما يرى الضابط الضوء الأزرق مضاءً، ويلاحظ مركبة تمر في التقاطع، فإنه يؤكد بذلك بشكل فوري وموثوق أن السائق قد تجاوز الإشارة الحمراء.

لماذا اللون الأزرق تحديدًا؟ 

تم اختيار اللون الأزرق لعدة أسباب عملية تتعلق بالإنفاذ والسلامة. 

السبب الأول هو عدم إرباك السائقين، حيث يختلف اللون الأزرق بوضوح عن الألوان القياسية لإشارة المرور (الأحمر والأصفر والأخضر)، وبالتالي لا يشتت انتباه السائقين العاديين. 

كما أنه يسهل على ضباط الشرطة تمييزه بوضوح عن ألوان إشارات المرور الأخرى، حتى في ظروف الإضاءة المختلفة أو على مسافة بعيدة، مما يعزز من كفاءة المراقبة.

دور هذه الأضواء في تعزيز السلامة

تهدف السلطات في هذه الولايات إلى مكافحة الزيادة المقلقة في حوادث تجاوز الإشارات الحمراء. 

يسمح هذا النظام لضابط واحد بمراقبة التقاطع بأكمله بفاعلية أكبر، ويقلل من الحاجة لدخول الضابط إلى التقاطع نفسه لملاحقة المخالفين، مما يزيد من سلامة الضباط والسائقين. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد معرفة السائقين بوجود هذه الأضواء يزيد من التزامهم بالتوقف عند الإشارة الحمراء، مما يقلل من حوادث الاصطدام الجانبي الخطيرة. 

هذه الأضواء الزرقاء هي أداة بسيطة وذكية لتمكين سلطات إنفاذ القانون من فرض قواعد الطريق بشكل أكثر دقة وسلامة.

إشارات المرور السيارات الأمريكية أمريكا سيارات أمريكا سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

نجلاء بدر

نجلاء بدر: ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئا

نهال طايل

فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا في أزمته الأخيرة

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد