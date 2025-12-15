ضوء أزرق غريب فوق إشارات المرور يثير قلق السائقين الأمريكيين

شهدت تقاطعات الطرق في العديد من الولايات الأمريكية، بما في ذلك فلوريدا وكولورادو ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية وكانساس، ظهور إضافة غير تقليدية تمثلت في ضوء أزرق صغير مثبت فوق أو بالقرب من إشارات المرور التقليدية.

هذا الضوء، الذي أثار فضول الكثير من السائقين، ليس مخصصاً لهم على الإطلاق، بل يمثل أداة تقنية جديدة لمكافحة إحدى أخطر المخالفات المرورية وهي تجاوز إشارة المرور الحمراء.

الغرض من "أضواء التأكيد" الزرقاء

يُطلق على هذه الأضواء اسم "أضواء التأكيد" (Confirmation Lights) أو "مؤشرات الضوء الأحمر" (Red-Light Indicators)، ووظيفتها بسيطة ولكنها فعالة للغاية.

الضوء الأزرق مصمم ليضيء فقط عندما تتحول إشارة المرور الموجهة إلى السائقين إلى اللون الأحمر.

يتم تركيب هذا الضوء بحيث يكون مرئيًا لضباط الشرطة الذين يراقبون التقاطع من زاوية بعيدة أو من جهة معاكسة لا يمكنهم فيها رؤية الضوء الأحمر العادي.

عندما يرى الضابط الضوء الأزرق مضاءً، ويلاحظ مركبة تمر في التقاطع، فإنه يؤكد بذلك بشكل فوري وموثوق أن السائق قد تجاوز الإشارة الحمراء.

لماذا اللون الأزرق تحديدًا؟

تم اختيار اللون الأزرق لعدة أسباب عملية تتعلق بالإنفاذ والسلامة.

السبب الأول هو عدم إرباك السائقين، حيث يختلف اللون الأزرق بوضوح عن الألوان القياسية لإشارة المرور (الأحمر والأصفر والأخضر)، وبالتالي لا يشتت انتباه السائقين العاديين.

كما أنه يسهل على ضباط الشرطة تمييزه بوضوح عن ألوان إشارات المرور الأخرى، حتى في ظروف الإضاءة المختلفة أو على مسافة بعيدة، مما يعزز من كفاءة المراقبة.

دور هذه الأضواء في تعزيز السلامة

تهدف السلطات في هذه الولايات إلى مكافحة الزيادة المقلقة في حوادث تجاوز الإشارات الحمراء.

يسمح هذا النظام لضابط واحد بمراقبة التقاطع بأكمله بفاعلية أكبر، ويقلل من الحاجة لدخول الضابط إلى التقاطع نفسه لملاحقة المخالفين، مما يزيد من سلامة الضباط والسائقين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد معرفة السائقين بوجود هذه الأضواء يزيد من التزامهم بالتوقف عند الإشارة الحمراء، مما يقلل من حوادث الاصطدام الجانبي الخطيرة.

هذه الأضواء الزرقاء هي أداة بسيطة وذكية لتمكين سلطات إنفاذ القانون من فرض قواعد الطريق بشكل أكثر دقة وسلامة.