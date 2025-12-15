قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمناقشة ملفات التقنين.. رئيس جهاز العبور الجديدة يترأس اجتماعًا موسعًا مع الشئون القانونية

آية الجارحي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة العمل، وتعزيز الانضباط الإداري، والمتابعة المستمرة لمختلف الملفات والمشروعات التنموية، 

عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة القانونية بالجهاز، بحضور النواب والمعاونين، ومدير عام الشئون القانونية، و المحامين بالإدارة.

ناقش الاجتماع آليات العمل المتبعة في ملفات التقنين، واستعراض الموقف التنفيذي الحالي، والتحديات التي تواجه سير العمل، مع التأكيد على ضرورة تذليل المعوقات ووضع حلول جذرية تسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز، مع إحكام التنسيق الكامل مع الأمانات الفنية. 

كما شدد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بأعلى درجات الدقة في مراجعة البيانات والعقود والتوكيلات، حفاظًا على سلامة الإجراءات وصون حقوق المواطنين، مؤكدًا الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من مراجعة كافة الملفات في المواعيد المحددة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وعقب الاجتماع، وفي إطار المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات التنموية العملاقة بالمدينة، أجرى المهندس محمود مراد جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من أبرز مشروعات الإسكان والمرافق، يرافقه السادة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وتذليل أية عقبات قد تعوق سير العمل، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة.

وشملت الجولة تفقد مشروع “ديارنا” بالحي 37، والذي يضم 99 عمارة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز الأعمال الإنشائية الجارية، وراجع نسب الإنجاز مقارنة بالبرامج الزمنية المعتمدة، موجّهًا بسرعة التنفيذ مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وفي محطة أخرى، تفقد رئيس الجهاز عمارات الطابع الحديث، والتي تضم 78 عمارة بإجمالي 1,872 وحدة سكنية، للاطمئنان على موقف أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، والنظافة العامة، وأعمال الإنارة، موجّهًا بضرورة استمرار أعمال النظافة على مدار الساعة، وتكثيف حملات رفع المخلفات، وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة تعكس الطابع العمراني الحديث لمدينة العبور الجديدة.

كما تضمنت الجولة متابعة مشروعات المرحلة السادسة، التي تشمل 125 عمارة سكنية، حيث تابع تنفيذ أعمال المرافق المختلفة من مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، إلى جانب أعمال الفرمة، تمهيدًا لأعمال الرصف النهائي للشوارع الرئيسية، وحارات الخدمة، وأماكن انتظار السيارات.

واختتم المهندس محمود مراد جولته بتفقد مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، والذي يضم 180 عمارة سكنية بإجمالي 3,924 وحدة، حيث تابع أعمال المرافق وأعمال الفرمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير البيئية المستدامة، وتسريع معدلات التنفيذ، بما يواكب رؤية الدولة في التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

