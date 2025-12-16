بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ما يستوجب اتخاذ عدد من الاحتياطات المهمة للحفاظ على الصحة وتجنب نزلات البرد والمضاعفات المرتبطة بالطقس القاسي، خاصة للأطفال وكبار السن.

أهم الاحتياطات الواجب اتباعها في الطقس البارد:



ارتداء الملابس الثقيلة:

احرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس، مع التركيز على تغطية الرأس والرقبة واليدين، خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل.



تدفئة المنزل جيدًا:

تأكد من غلق النوافذ بإحكام ليلًا، واستخدام وسائل تدفئة آمنة مع تهوية جيدة لتجنب الاختناق.



المشروبات الدافئة:

الإكثار من تناول المشروبات الساخنة مثل الزنجبيل، الحلبة، والينسون، لما لها من دور في تدفئة الجسم وتعزيز المناعة.



الاهتمام بالأطفال وكبار السن:

هذه الفئات أكثر عرضة لمضاعفات البرد، لذا يجب متابعتهم جيدًا وعدم تعريضهم لهواء بارد مباشر.



تجنب الخروج ليلًا إلا للضرورة:



خاصة لمرضى الصدر والحساسية والربو، لأن الهواء البارد قد يسبب ضيقًا في التنفس.

الترطيب والتغذية الجيدة:

الاهتمام بتناول وجبات متوازنة غنية بالفيتامينات، وشرب كميات كافية من الماء رغم الإحساس بقلة العطش في الشتاء.

القيادة بحذر:



في حال وجود شبورة مائية أو أمطار، يُنصح بتخفيف السرعة وترك مسافات آمنة بين السيارات.