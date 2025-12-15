الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الانفلونزاالموسمية بأنواعها المختلفة والسلالات وعلي رأسها فيروس H1N1 كان محور إهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية بعد ازدياد الحالات بين المواطين .

حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، إزدياد الحالات التنفسية المسجلة بفيروس H1N1 ، موضحا انه لايوج اي فيروسات تنفسية جديدة او متحورات كما يشيع البعض .

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة ، بفضل منظومة الترصد القوية التي تتمتع بها الدولة المصرية وبشهادة المنظمات الصحية العالمية .

وبدورها قالت وزارة الصحة والسكان ، تفيد توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم والوقاية من الأمراض في شأن استخدام عقار ر الأوسيلتاميفري ( تامينيل، تاميفلو، …).

يعتمد التعامل مع حالات الإنفلونزا في الاساس على العلاج الداعم وتخفيف الأعراض مثل الحمى واآلالم والسعال، حيث إن معظم الحالات تكون ذاتية الشفاء ولا تتطلب علاجاً نوعيا .

ولا ينصح بالاستخدام الروتيني لمضادات الفيروسات لجميع المرضى، ُ إذ يقتصر دزرها علي حالات محددة .

وأوضح الوزارة ، إن دواء “ الأوسيلتاميفري ” يستخدم وفقا ً لتقييم الطبيب المعالج خاصة الحالات الشديدة أو لدي الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات وطبقا للحالة الشريرية للتشخيص .

الإنفلونزا

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من التوصيات الهامة للتعامل مع عقار ( الأوسيلتاميفير ) المستخدم لعلاج حالات فيروس الإنفلونزا والتي جاءت كالتالي : -

-يعتبر عقار الأوسيلتاميفير أحد مضادات الفيروسات المستخدمة كعالج الإنفلونزا حيث تفيد الدراسات بأن الإستخدام المبكر لعقار الأوسيلتاميفير (تامينيل، تاميفلو، ...) في عالج الإنفلونزا يقلل من فترة الإصابة بالأعراض وفترة الحجز بالمستشفى كذلك الإصابة بالمضاعفات خاصة في أول 48 ساعة من بداية الأعراض.

الإنفلونزا

- تطعيم الإنفلونزا لا يمنع استخدام عقار (الأوسيلتاميفير (تامينيل، تاميفلو، ...) للحالات التي يظهر عليها أعراض الانفلونزا

- عدم استخدام الأوسيلتاميفير (تامينيل، تاميفلو، ...) كعقار وقائي روتينى منعا مقاومة للعقار.

الجرعات حسب الفئة العمرية

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الجرعة الخاصة بعقار " الأوسيلتاميفير " للبالغين والاطفال أكثر من عمر 12 عام 75 مللى جرام كل 12 ساعة ـاو كبسوله واحدة كل 12 ساعة.

الجرعات للأطفال أقل من 12 عام حسب الوزن

واوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن عبو ة التامينيل الشراب تحتوي بعد تحضيره على تركيز 12 مللى جرام من المادة الفعالة لكل 1 مللى - يمكن إعطاء عقار التامينيل للسيدات الحوامل