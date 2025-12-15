قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الإنفلونزا - ارشيفية
الإنفلونزا - ارشيفية
عبدالصمد ماهر

الانفلونزاالموسمية بأنواعها المختلفة والسلالات وعلي رأسها فيروس H1N1 كان محور إهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية بعد ازدياد الحالات بين المواطين . 

حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، إزدياد الحالات التنفسية المسجلة بفيروس H1N1 ، موضحا انه لايوج اي فيروسات تنفسية جديدة او متحورات كما يشيع البعض . 

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة ، بفضل منظومة الترصد القوية التي تتمتع بها الدولة المصرية وبشهادة المنظمات الصحية العالمية . 

وبدورها قالت وزارة الصحة والسكان ، تفيد توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم والوقاية من الأمراض في شأن استخدام عقار ر الأوسيلتاميفري ( تامينيل، تاميفلو، …).

يعتمد التعامل مع حالات الإنفلونزا في  الاساس على العلاج الداعم وتخفيف الأعراض  مثل الحمى واآلالم والسعال، حيث إن معظم  الحالات تكون ذاتية الشفاء ولا تتطلب علاجاً نوعيا . 

 ولا ينصح بالاستخدام الروتيني لمضادات الفيروسات لجميع المرضى، ُ إذ يقتصر دزرها علي حالات محددة .

وأوضح الوزارة ، إن دواء “ الأوسيلتاميفري  ”  يستخدم  وفقا ً لتقييم الطبيب المعالج خاصة الحالات الشديدة أو لدي الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات وطبقا للحالة الشريرية للتشخيص . 

مخاطر الإنفلونزا
الإنفلونزا 

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من  التوصيات الهامة للتعامل  مع عقار ( الأوسيلتاميفير ) المستخدم لعلاج حالات فيروس الإنفلونزا والتي جاءت كالتالي : - 

-يعتبر عقار الأوسيلتاميفير أحد مضادات الفيروسات المستخدمة كعالج الإنفلونزا حيث تفيد الدراسات بأن الإستخدام المبكر لعقار الأوسيلتاميفير (تامينيل، تاميفلو، ...) في عالج الإنفلونزا يقلل من فترة الإصابة بالأعراض وفترة الحجز بالمستشفى كذلك الإصابة بالمضاعفات خاصة في أول 48  ساعة من بداية الأعراض.

لقاح الإنفلونزا
الإنفلونزا 

 - تطعيم الإنفلونزا لا يمنع استخدام عقار (الأوسيلتاميفير (تامينيل، تاميفلو، ...) للحالات التي يظهر عليها أعراض  الانفلونزا 

.

- عدم استخدام الأوسيلتاميفير (تامينيل، تاميفلو، ...) كعقار وقائي روتينى منعا مقاومة للعقار.

الجرعات حسب الفئة العمرية 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الجرعة الخاصة بعقار " الأوسيلتاميفير " للبالغين  والاطفال أكثر من عمر 12 عام 75 مللى جرام كل 12 ساعة ـاو  كبسوله واحدة كل 12 ساعة. 

الجرعات للأطفال أقل من 12 عام حسب الوزن 

واوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن   عبو ة التامينيل الشراب تحتوي بعد تحضيره على تركيز 12 مللى جرام من المادة الفعالة لكل 1 مللى - يمكن إعطاء عقار التامينيل للسيدات الحوامل

الإنفلونزا دواء الإنفلونزا عقار الإنفلونزا الأمراض التنفسية H1N1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

عراقجي

عراقجي: العلاقات مع بيلاروس تتخذ مسارا إيجابيا قائما على المصالح المشتركة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراجع تقدم فيتنام في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية

بوتين

بوتين يصادق على اتفاقية بين روسيا والهند بشأن نشر التشكيلات العسكرية وحركة السفن والطائرات

بالصور

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

المزيد