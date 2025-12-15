أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه، الرؤوس البيضاء أو whiteheads تعتبر من مشاكل البشرة الشائعة، وخاصة في منطقة الوجه.

على الرغم من أن الرؤوس البيضاء في الوجه غير مؤلمة عادة، إلا أنها تؤثر على المظهر الجمالي وتسبب إحراجًا للكثيرين.

فى إطار هذا كشفت خبيرة التجميل مني عباس فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أسباب ظهور الرؤوس البيضاء فى الوجه.

الأسباب الرئيسية هى

انسداد المسام: تراكم الزيوت والخلايا الميتة داخل المسام يؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء.

زيادة إفراز الدهون: البشرة الدهنية أكثر عرضة للرؤوس البيضاء بسبب زيادة إفراز الزيوت.

التغيرات الهرمونية: مثل سن المراهقة أو الحمل أو الدورة الشهرية.

استخدام مستحضرات خاطئة: كريمات أو مستحضرات دهنية تسبب انسداد المسام.

نقص النظافة أو التلوث: تراكم الأوساخ على الوجه يفاقم المشكلة.

طرق الوقاية

غسل الوجه مرتين يوميًا بالغسول المناسب لنوع البشرة.

استخدام مستحضرات خفيفة غير دهنية.

تجنب العبث بالبثور لتقليل خطر الالتهابات.

تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة.



الأطعمة الضارة والضارة لبشرة خالية من الرؤوس البيضاء

تلعب التغذية دورًا كبيرًا في صحة البشرة، فبعض الأطعمة تزيد من ظهور الرؤوس البيضاء، بينما تساعد أخرى على تنظيف البشرة.

الأطعمة الدهنية والمقلية: مثل البطاطس المقلية، الفلافل، والوجبات السريعة.

الحلويات الغنية بالسكر: الكيك، الشوكولاتة، والمشروبات الغازية تزيد إفراز الدهون وتسد المسام.

الأطعمة المعالجة: مثل اللحوم المصنعة والنقانق التي تحتوي على مواد حافظة قد تؤثر على البشرة.

الأطعمة المفيدة

الفواكه والخضروات الطازجة: مثل الجزر، الخيار، الطماطم، والفراولة، لاحتوائها على مضادات أكسدة تساعد على تنظيف البشرة.

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3: مثل السمك والسردين والجوز لتقليل الالتهابات الجلدية.

الماء بكميات كافية: شرب 8 أكواب يوميًا يحافظ على رطوبة البشرة ويقلل من ظهور الرؤوس البيضاء.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الأرز البني، والكينوا، لتقليل تقلبات السكر في الدم التي تزيد إفراز الدهون.

طرق الوقاية من الروؤس البيضاء

نصيحة: في حال ازدياد الرؤوس البيضاء أو حدوث التهابات، يجب مراجعة طبيب جلدية لتجنب المضاعفات، ودمج التغذية الصحية مع روتين العناية بالبشرة سيحقق أفضل النتائج.