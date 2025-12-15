قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفر مش بالساهل من 59 دولة.. موعد تطبيق نظام ETIAS من دول الاتحاد الأوروبي
منخفض جوي| الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة جديدة.. ما القصة؟
تعرف على أعلى معاش في نقابات مصر.. مفاجأة
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أخبار البلد

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عبد العزيز جمال

كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى نفاد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بسرعة، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بوجود خلل فني في العداد بقدر ما يرجع إلى أخطاء شائعة في الاستخدام، أبرزها عدم ضبط التاريخ والوقت، إلى جانب تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع لفترات طويلة.
 

وأوضح الجهاز أن تجاهل ضبط التاريخ والوقت في عداد الكهرباء يعد من أكثر الأخطاء تأثيرًا على الرصيد، مشيرًا إلى أن بعض المشتركين يتعمدون عدم ضبطه اعتقادًا منهم أنه يساهم في ترشيد الاستهلاك أو ظنًا بأن العداد سيعيد ضبط نفسه تلقائيًا عند انقطاع التيار، وهو اعتقاد غير صحيح.

خطأ شائع يرفع شريحة الاستهلاك دون أن تشعر

أكد جهاز تنظيم الكهرباء أن عدم ضبط التاريخ والوقت يؤدي إلى احتساب الاستهلاك بشكل خاطئ، حيث يتم رفع شريحة الاستهلاك دون وجه حق، ما ينعكس مباشرة على سرعة نفاد الرصيد.
وأشار إلى أن نظام الشرائح يعتمد على بداية ونهاية الشهر، وبالتالي فإن أي خلل في التاريخ يجعل العداد يحسب الاستهلاك خارج الإطار الزمني الصحيح، وهو ما يؤثر سلبًا على قيمة الشحن.
وشدد الجهاز على أن تصحيح هذا الخطأ لا بد أن يتم مع بداية الشهر فقط، حتى تعود عملية الحساب إلى وضعها السليم.

نصائح مهمة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع

وفي ظل شكاوى عدد كبير من المواطنين بعد استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع، قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر حزمة من الإرشادات المهمة لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ على الرصيد، وجاءت كالتالي:
 

خصم كل الرصيد من عداد الكهرباء في 3 حالات

إرشادات أساسية لتفادي نفاد الرصيد

- عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد، لأن ذلك يؤدي إلى فصل التيار وتحرير محضر تلاعب للمشترك.
- التأكد من وجود رصيد كافٍ بشكل دائم لتجنب انقطاع الكهرباء المفاجئ، ويمكن معرفة الرصيد من الصفحة رقم 2 في عدادات «إسكرا» و«جلوبالترونكس».
- يصدر العداد إنذارًا عند وصول الرصيد إلى 10 جنيهات، حيث تتحول لمبة الرصيد إلى اللون الأحمر، كما يعطي إنذارًا آخر عند انقطاع الكهرباء، ويمكن إدخال الكارت دون شحن لإعادة التيار مؤقتًا حتى الشحن.

أفضل توقيت للشحن وترشيد الاستهلاك

-  يفضل شحن العداد خلال الأسبوع الأول من الشهر، حيث يكون الاستهلاك ضمن الشريحة الأولى، ويمكن معرفة الشريحة الحالية من الصفحة رقم 7 في عدادات «إسكرا» و«جلوبالترونكس».
-  ينصح بترشيد الاستهلاك خلال الأسبوع الأخير من الشهر، لأن المشترك يكون قد وصل إلى أعلى شريحة استهلاك.
- الانتقال من شريحة إلى أخرى يؤدي إلى خصم مبلغ إضافي من الرصيد وفقًا للشريحة الجديدة.

معلومات فنية يجب الانتباه لها

-  حتى في حال عدم تشغيل أي أجهزة، يتم خصم 9 جنيهات من رصيد العداد.
- يجب التأكد من ضبط التاريخ والوقت بدقة عند كل عملية شحن للكارت.
- طريقة احتساب أسعار الكهرباء في العداد مسبق الدفع هي نفسها المتبعة في العدادات التقليدية.

التعامل مع كارت الشحن والمشكلات المحتملة

- في حال فشل شحن الكارت، يفضل التوجه إلى شركة الكهرباء لإعادة تفعيله.
- في حالة تلف الكارت يتم استبداله من شركة الكهرباء مقابل 30 جنيهًا.
- عند ضياع الكارت، يحتفظ العداد بذاكرة الشحن، ويتم استخراج كارت جديد تُسجل عليه جميع بيانات الشحن السابقة، ويتم تنفيذ أي شحنة لم تُفرغ تلقائيًا عند إدخال الكارت الجديد.

حلول مؤقتة عند انقطاع الكهرباء

- إذا فصل العداد إنذارًا ولم يكن الكارت متوفرًا، يمكن إدخال بطاقة رقم قومي أو بطاقة بنكية في العداد ليعود التيار مؤقتًا حتى إحضار الكارت.
- فتح غطاء العداد يعرض المشترك لغرامة مالية طبقًا للوائح المعمول بها.
- لا يجوز تغيير مكان العداد أو العبث بالأسلاك دون الرجوع إلى شركة الكهرباء.

زيادة الأحمال قد تفصل التيار نهائيًا

في حال زيادة الأحمال عن الحد المسموح به والمقدر بـ80 أمبير، يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، وإذا تكرر الأمر ثلاث مرات يتم فصل الكهرباء بالكامل، ولا تعاد إلا بعد الرجوع إلى شركة الكهرباء المختصة.
 

بيانات يمكن للمستهلك الاطلاع عليها عبر العداد

باستخدام الزر الضاغط، يمكن للمشترك معرفة الرصيد المتبقي مع التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ساعة، وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق وحتى 12 شهرًا ماضيًا، والاستهلاك التراكمي منذ تركيب العداد، بالإضافة إلى سجل آخر حالات العبث أو التلاعب، والرسائل النصية التي ترسلها شركة الكهرباء عبر شاشة العداد.

الكهرباء شحن عداد الكهرباء الاستهلاك رفع شريحة الاستهلاك الأجهزة الكهربائية

