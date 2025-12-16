أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025

فتح أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، ملف مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العرب 2025، كاشفًا عن تفاصيل وأسباب الإخفاق والخروج المبكر من دور المجموعات، وذلك خلال ظهوره الإعلامي عبر قناة «أون سبورت» مع الإعلامي سيف زاهر.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة المقامة في قطر دون تحقيق أي انتصار، بعدما اكتفى بتعادلين، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

المنتخب الأول في صدارة الاهتمامات

أوضح أحمد حسن أن المشاركة في البطولة العربية جاءت في ظل وضع أولوية مطلقة للمنتخب الأول، تنفيذًا لتوجيهات المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الاتفاق منذ البداية كان يقضي بعدم المساس بعناصر المنتخب الأول تحت أي ظرف.

وأضاف أن هذا التوجه انعكس بشكل مباشر على اختيارات القائمة، في ظل غياب عدد من العناصر المؤثرة، إلى جانب ضعف التنسيق بين المنتخبين، وهو ما أثر على الشكل النهائي للفريق خلال البطولة.

لا أزمات مع حسام أو إبراهيم حسن

وأكد مدير منتخب مصر الثاني أن ما تردد عن وجود خلافات شخصية مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول، أو شقيقه إبراهيم حسن، لا أساس له من الصحة، موضحًا أن العلاقة كانت قائمة على الاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن أي تباين حدث اقتصر فقط على اختلافات فنية أو رؤى إعلامية، دون أن يصل إلى حد الأزمات، لافتًا إلى أن التواصل كان قائمًا في فترات سابقة، قبل أن يشهد بعض الفتور لاحقًا دون توتر أو تصعيد.

كواليس صعبة لاختيار المدير الفني

وسلط أحمد حسن الضوء على الصعوبات التي واجهتها اللجنة الفنية في اختيار مدير فني لقيادة منتخب مصر خلال البطولة، موضحًا أن ضيق المدة الزمنية، التي لم تتجاوز ثلاثة أشهر، جعلت المهمة غير جذابة للعديد من المدربين.

وأضاف أن عدة أسماء طُرحت بالفعل، لكنها اعتذرت عن تولي المسؤولية، قبل أن يتم التوصل إلى اسم حلمي طولان، الذي تحفظ في البداية على قبول المهمة، قبل أن يوافق لاحقًا عقب تدخل اتحاد الكرة والتأكيد على أن المشاركة ستكون دون ضغوط وبهدف الظهور المشرف فقط.

تحمل المسؤولية

واعترف أحمد حسن بتحمله جانبًا من المسؤولية عن التجربة، خاصة فيما يتعلق بإقناع حلمي طولان بالاستمرار وخوض المنافسات رغم التحديات، مؤكدًا أنه ربما كان سيتخذ قرارًا مختلفًا لو عاد به الزمن.

واختتم حديثه قائلًا إن القرار اتخذ في ظروف صعبة، وبقناعة كاملة بضرورة الاستمرار، معتبرًا أن الانسحاب أو الاعتذار في ذلك التوقيت لم يكن خيارًا مطروحًا، رغم إدراك حجم التحديات التي واجهت المنتخب خلال مشواره في البطولة.