ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

رنا عصمت

تقوم المرارة بتخزين سائل هضمي مهم يُعرف بـ العصارةالصفراوية (الصفراء)، والتي تساعد الجسم على هضم الدهون.

 وقد تؤدي مشكلات المرارة إلى بعض العلامات والأعراض مثل:

1. ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن:

تقع المرارة في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل الكبد مباشرة. وعندما تتمدد المرارة أو تصاب بالالتهاب، يظهر ألم أسفل الضلوع في هذه المنطقة.

في حالة وجود حصوات المرارة، يُعرف هذا الألم بنوبات المرارة أو المغص الصفراوي، وغالبًا ما يحدث بعد تناول وجبة دسمة أو غنية بالدهون، خصوصًا في المساء أو أثناء الليل، وقد يستمر لعدة ساعات.

قد تأتي نوبات المرارة وتختفي، لكن إذا استمر الألم لفترة أطول من المعتاد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على التهاب المرارة، وهو حالة أكثر خطورة.

2. الغثيان والقيء:

يُعد الغثيان و القيء من الأعراض الشائعة لمشكلات المرارة، مثل حصوات المرارة، وغالبًا ما يحدثان مع ألم الجزء العلوي الأيمن من البطن بعد تناول وجبة ثقيلة.

3. الحمى:

تُعد الحمى عرضًا مقلقًا عند ظهورها مع ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو مع الغثيان والقيء، وقد تصاحبها قشعريرة.

حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالتهاب المرارة يعانون من الحمى. وتُعد الحمى الشديدة علامة على مضاعفات أكثر خطورة، مثل العدوى.

4. اصفرار الجلد وبياض العينين:

عند حدوث انسداد في القنوات الصفراوية، قد يرتفع مستوى البليروبين في الدم، مما يؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العينين، وهي حالة تُعرف باليرقان. وقد يصاحب ذلك حكة في الجلد.

5. تغيّر لون البول أو البراز:

في حالات مشكلات المرارة، قد يتغير لون البول والبراز:

-قد يصبح البول داكنًا مائلًا إلى الأصفر الغامق أو بلون الشاي نتيجة ارتفاع مستوى البيليروبين.

-أما البراز فقد يصبح فاتح اللون أو شبيهًا بالطين بسبب غياب الصفراء، إذ لا تُفرغ الصفراء بشكل طبيعي في الأمعاء، ويرتفع مستواها في الدم، ويُطرح جزء منها مع البول، مما يسبب لونه الداكن.

المصدرdailymedicalinfo 

