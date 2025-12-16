حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة

قالت الفنانة حورية فرغلي إن حياتها انقلبت رأسًا على عقب بعد دخولها مجال الفن، مؤكدة أنها لم تكن على وعي بمضار الشهرة.

وأضافت خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد: «الفن شقلب حياتي، ولم أكن أعلم أن الشهرة سيئة إلى هذه الدرجة رغم أنها حلم الملايين».

حقيقة الارتباط والزواج العرفي

ونفت حورية الشائعات المنتشرة حول ارتباطها، موضحة أن أي ارتباط محتمل سيكون في العلن والنور وأمام الجميع، مشددة على أنها لا تقبل الزواج العرفي أو السري، مضيفةة: «لو تزوجت سيكون زواجًا رسميًا على سنة الله ورسوله».

حلم الأمومة والتبني

وأكدت الفنانة أن الأمومة كانت دائمًا أكبر أحلامها، لكنها حُرمت من هذا الحلم بمشيئة الله، دون اعتراض منها.

وكشفت عن شعورها بالفراغ والوحدة، بعيدة عن أهلها بسبب انشغال كل طرف بحياته.

وأوضحت أنها تكفلت بطفلين من ذوي الهمم عام 2006، إلا أن حالتهما الصحية تدهورت وتوفيا لاحقًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها.

الخذلان والتعامل مع الآخرين

وأقرت حورية بأنها عانت من الخذلان من كل محيطها على مدار السنوات، وأنها فكرت سابقًا في اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء بعد تنمر البعض على شكلها، لكنها تراجعت لاحقًا.

وأوضحت أن علاقتها بزملائها الفنانين والفنانات لا تتعدى حدود الزمالة، حيث تقتصر على تصوير مشاهدها ثم العودة مباشرة إلى منزلها.

الرضا وقضاء الله

أكدت حورية فرغلي رضاها بقضاء الله وقدره، معتمدة على الصلاة وقراءة القرآن، وترك الأمور كلها لتقدير الله، معربة عن أملها في أن الأيام القادمة تحمل لها التعويض عن ما فات من حياتها الشخصية والمهنية.

وأضافت أنها لم تندم على تقديم أدوارها الجريئة في أعمالها الفنية، مثل «كلمني شكرا» و«عبده موتة»، مؤكدة أن المشاهد كانت بسيطة ولا تتجاوز إطار الدور، وأضافت أنها قامت بزيارة الكعبة 7 مرات لتعزيز جانبها الروحي.

حلم الشخصيات التاريخية

وتابعت : «نفسي أقدم دور الملكة حتشبسوت أو شجرة الدر في عمل فني، وحلمت أعمل الحاجات دي، واشتريت سيناريو عن شخصية الأميرة ذات الهمة، وخلاص أنا كده أبقى جبت سقف الشغلانة دي».

فكرة الاعتزال بعد التنمر

وأشارت إلى أنها فكرت في الاعتزال سابقًا، بعد تعرضها للتنمر من البعض عقب عمليات التجميل لتحسين شكل أنفها، وقالت إنها كانت تنوي عدم الظهور في أي أعمال فنية لفترة.

وأكدت أنها تراجعت عن فكرة الاعتزال، وقدمت مسلسل ساحرة الجنوب الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال استحسان الجمهور والنقاد.