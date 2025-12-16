قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم

ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة والنائب محمد زكى وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة وحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي بداية اللقاء قدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة لوفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس ، متمنية له وأعضاء اللجنة دوام النجاح والتوفيق .

وأعربت د.منال عوض عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ ومن بينها لجنة الطاقة والبيئة بما يحقق خدمة المواطنين فى جميع المحافظات وكذا الملفات المرتبطة بعمل اللجنة فيما يخص وزارة البيئة بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود العمل البيئى ودمجه فى خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بعمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، وكذا تحسين جودة الهواء، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة و المتجددة وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلاً من السولار وجهود دعم المحافظات في التصدي للتغيرات المناخية بما يتماشى مع توجهات الدولة و رؤية مصر 2030.

كما استعرض رئيس لجنة الطاقة وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم أنشطة العمل خلال الخمس سنوات القادمة فيما يخص الملفات والمبادرات والدراسات والمقترحات التى ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية فى الدولة والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة فى لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة وتقديم كل الدعم والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التنمية المحلية والبيئة بما يحقق خدمة المواطن والوطن .

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بكافة الأفكار والمقترحات التى تم مناقشتها خلال اللقاء والتى تتوافق مع رؤية وخطة الوزارتين واستراتيجيات الدولة فى الكثير من الملفات وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ بعض المبادرات التى تسعى لخدمة المواطنين وكذا تطوير العمل فى عدد من ملفات وزارة البيئة .

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ حرص اللجنة علي تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك والمستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لصالح المواطن خاصة وأن دور وزارة التنمية المحلية محوري ورئيسي في التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدًا حرص اللجنة علي دعم جهود وزارة البيئة فيما يخص السياسات التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتنفيذ المشروعات ذات أثر بيئي ويدعم الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، بما يساعد في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد النائب أسامة كمال بجهود الدكتورة منال عوض علي مستوي ملفات ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية خلال فترة عملها منذ توليها المسئولية ، وكذا عدد من الملفات المهمة في عمل وزارة البيئة منذ تكليفها بمهام الوزارة .

التنمية المحلية منال عوض مجلس الشيوخ

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 15 بالأقصر.. السبت المقبل

موسوعة جينيس

كريم عادل: إدراج ميناء السخنة في جينيس تتويج لاستراتيجية التطوير

أحمد المنطاوي

كان بنا وبينه دقائق حياة.. أصدقاء ضحية الجيم في كفر الشيخ يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

