استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
أخبار البلد

بينهم توأم.. 3 ولادت طبيعية في نفس التوقيت بمعاونة رجال الإسعاف

3 ولادات طبيعية
3 ولادات طبيعية
عبدالصمد ماهر

نشرت هيئة الإسعاف المصرية ، بياناً حول  صدفة سعيدة بعدما شهدت الهيئة اليوم ولادة 3 حالات بينهم توأم، في توقيت واحد علي يد الأطقم الإسعافية. 

 وقالت الهيئة، إن عام  2025 يتجه أن ينقضي وهو يحمل بين ثناياه حصاد استثنائي لأعلى الأعوام التي شهدت نسب ولادة طبيعية على يد أطقمنا الإسعافية.

 وأشارت الهيئة إلى أن الأطقم الإسعافية تمكنت من إنقاذ ثلاث سيدات داهمتهم آلام المخاض بشكل مفاجئ وفي توقيت متزامن بمحافظات الفيوم والشرقية والقاهرة.

وتابعت الهيئة في بيانها، أن البداية جاءت من حي دار السلام بمحافظة القاهرة حيث نجحت الأطقم الإسعافية في إنقاذ سيدة داهمتها آلام المخاض وهي في شهرها السابع، حيث تبين للمسعف ربيع عبد السلام وزميله فني قيادة علاء عيد ان السيدة بدأت في ولادة مولوديها التؤام داخل محل سكنها بشكل يتعذر معه تحريكها، مما دفعه لمعاونة الأم في وضع مولوديها التؤام في ولادة طبيعية كاملة داخل محل سكنها، مع تجفيف وتحفيز الطفلين والتأكد من إنتظام تنفسهم، مع متابعة دقيقة للعلامات الحيوية للأم، ليشرع الزميلين فور ذلك في نقل الأم وطفليها صوب المستشفى.

 ثاني الولادات

وجاءت ثاني الولادات من قرية تطون مركز إطسا بمحافظة الفيوم لأم في العقد الثالث من العمر داهمتها آلام المخاض وتعذر نقلها بمعرفة ذويها للمستشفى مما دفع أطقمنا الإسعافية للتدخل لنقلها صوب المستشفى ولم يسعف الوقت الزميلين مسعف أبوبكر عبد الله عبد العزيز وفني قيادة تميم محمد حسن، حيث فؤجي طاقمنا الإسعافي بالسيدة وقد اشتدت عليها آلام الولادة، بشكل تطلب من المسعف توجيهها ومساعدتها داخل سيارة الإسعاف على الولادة بشكل طبيعي ثم العمل على تجفيف الطفل وتحفيزه ومتابعة الوضع الصحي للأم، لتنتهي رحلة الأم وجنينها داخل المستشفى للاطمئنان عليهم وعلى استقرار علاماتهم الحيوية.

 الولادة الثالثة 

وشهدت منشية رضوان بمركز أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية الولادة الأخيرة والتي جاءت على يد الزميلين مسعف السيد إبراهيم حسين وفني قيادة عاطف عبد السميع حسن داخل سيارة الإسعاف لأم داهمتها آلام المخاض أثناء نقلها صوب المستشفى بشكل اضطر طاقمنا الإسعافي للتدخل لمساعدتها في وضع مولدها في ولادة طبيعية كاملة، مع العناية بالطفل وتحفيزه والتأكد من سلامة علاماته الحيوية واستقرار الوضع الصحي للأم، وتلى مصاحبة طاقمنا الإسعافي على الأم وجنينها للمستشفى للاطمئنان عليهم.

ولادات طبيعية الفيوم الشرقية القاهرة ولادة آلام المخاض دار السلام

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

صورة أرشيفية

وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 15 بالأقصر.. السبت المقبل

موسوعة جينيس

كريم عادل: إدراج ميناء السخنة في جينيس تتويج لاستراتيجية التطوير

أحمد المنطاوي

كان بنا وبينه دقائق حياة.. أصدقاء ضحية الجيم في كفر الشيخ يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

