بينهم توأم.. 3 ولادت طبيعية في نفس التوقيت بمعاونة رجال الإسعاف

نشرت هيئة الإسعاف المصرية ، بياناً حول صدفة سعيدة بعدما شهدت الهيئة اليوم ولادة 3 حالات بينهم توأم، في توقيت واحد علي يد الأطقم الإسعافية.

وقالت الهيئة، إن عام 2025 يتجه أن ينقضي وهو يحمل بين ثناياه حصاد استثنائي لأعلى الأعوام التي شهدت نسب ولادة طبيعية على يد أطقمنا الإسعافية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأطقم الإسعافية تمكنت من إنقاذ ثلاث سيدات داهمتهم آلام المخاض بشكل مفاجئ وفي توقيت متزامن بمحافظات الفيوم والشرقية والقاهرة.

وتابعت الهيئة في بيانها، أن البداية جاءت من حي دار السلام بمحافظة القاهرة حيث نجحت الأطقم الإسعافية في إنقاذ سيدة داهمتها آلام المخاض وهي في شهرها السابع، حيث تبين للمسعف ربيع عبد السلام وزميله فني قيادة علاء عيد ان السيدة بدأت في ولادة مولوديها التؤام داخل محل سكنها بشكل يتعذر معه تحريكها، مما دفعه لمعاونة الأم في وضع مولوديها التؤام في ولادة طبيعية كاملة داخل محل سكنها، مع تجفيف وتحفيز الطفلين والتأكد من إنتظام تنفسهم، مع متابعة دقيقة للعلامات الحيوية للأم، ليشرع الزميلين فور ذلك في نقل الأم وطفليها صوب المستشفى.

ثاني الولادات

وجاءت ثاني الولادات من قرية تطون مركز إطسا بمحافظة الفيوم لأم في العقد الثالث من العمر داهمتها آلام المخاض وتعذر نقلها بمعرفة ذويها للمستشفى مما دفع أطقمنا الإسعافية للتدخل لنقلها صوب المستشفى ولم يسعف الوقت الزميلين مسعف أبوبكر عبد الله عبد العزيز وفني قيادة تميم محمد حسن، حيث فؤجي طاقمنا الإسعافي بالسيدة وقد اشتدت عليها آلام الولادة، بشكل تطلب من المسعف توجيهها ومساعدتها داخل سيارة الإسعاف على الولادة بشكل طبيعي ثم العمل على تجفيف الطفل وتحفيزه ومتابعة الوضع الصحي للأم، لتنتهي رحلة الأم وجنينها داخل المستشفى للاطمئنان عليهم وعلى استقرار علاماتهم الحيوية.

الولادة الثالثة

وشهدت منشية رضوان بمركز أبو كبير التابعة لمحافظة الشرقية الولادة الأخيرة والتي جاءت على يد الزميلين مسعف السيد إبراهيم حسين وفني قيادة عاطف عبد السميع حسن داخل سيارة الإسعاف لأم داهمتها آلام المخاض أثناء نقلها صوب المستشفى بشكل اضطر طاقمنا الإسعافي للتدخل لمساعدتها في وضع مولدها في ولادة طبيعية كاملة، مع العناية بالطفل وتحفيزه والتأكد من سلامة علاماته الحيوية واستقرار الوضع الصحي للأم، وتلى مصاحبة طاقمنا الإسعافي على الأم وجنينها للمستشفى للاطمئنان عليهم.