بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

أمانة مسعف .. رد ذهب بمليون جنيه لمصابي حادث طريق بنها الحر

المشغولات الذهبية
عبدالصمد ماهر

رجال هيئة الإسعاف المصرية ،  يقومون بدور كبير في إسعاف المصابين في الحوادث التي تقع على الطرق ، ولكن مع تلك المهام يظهر من وقت إلى آخر نماذج مشرفة من المسعفين الذين  يتصفون  بالأمانة .

حيث قام مسعفي محافظة القليوبية، برد مشغولات ذهبية بقيمة مالية تتخطى المليون جنيه،  بعد تسليمها    لأسرة مصابي حادث بمحافظة القليوبية.

 أمانة مسعف 

وشهد فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة القليوبية، واقعة مشرفة جرت كافة فصولها على طريق شبرا–بنها الحر، الذي شهد حادثًا مروريًا عنيفًا، هرعت على إثره أربع مركبات إسعافية لنجدة مصابي الحادث. 

وقد تمكنت أولى مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحادث في غضون ٨ دقائق من تلقي خطنا الساخن 123 للاستغاثة الإسعافية.

وقد تبيّن أثناء إسعاف وإخلاء مصابي الحادث وجود قطع متنوعة من المشغولات الذهبية ضمّت غوايش وقلادات وخواتم، فتولّت أطقم الإسعاف تأمين تلك المشغولات، وقامت بتسليم المصاغ كاملًا لذوي المصابين فور إيداعهم المستشفى لتلقي العلاج. 

وأعرب أقارب وذوي المصابين عن تقديرهم لهذا النموذج الاستثنائي الذي قدّمه رجال الإسعاف. 

 المشاركون في الواقعة: مسعف/ سامح صلاح عيد

فني قيادة/ جرجس عبد الملاك جرجس

مسعف/ أحمد محمد عبد الفتاح

فني قيادة/ طارق أحمد بيومي

مشرف قطاع/ أيمن السيد الشحات

