أمانة مسعف .. رد ذهب بمليون جنيه لمصابي حادث طريق بنها الحر

رجال هيئة الإسعاف المصرية ، يقومون بدور كبير في إسعاف المصابين في الحوادث التي تقع على الطرق ، ولكن مع تلك المهام يظهر من وقت إلى آخر نماذج مشرفة من المسعفين الذين يتصفون بالأمانة .

حيث قام مسعفي محافظة القليوبية، برد مشغولات ذهبية بقيمة مالية تتخطى المليون جنيه، بعد تسليمها لأسرة مصابي حادث بمحافظة القليوبية.

أمانة مسعف

وشهد فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة القليوبية، واقعة مشرفة جرت كافة فصولها على طريق شبرا–بنها الحر، الذي شهد حادثًا مروريًا عنيفًا، هرعت على إثره أربع مركبات إسعافية لنجدة مصابي الحادث.

وقد تمكنت أولى مركبات الإسعاف من الوصول إلى موقع الحادث في غضون ٨ دقائق من تلقي خطنا الساخن 123 للاستغاثة الإسعافية.

وقد تبيّن أثناء إسعاف وإخلاء مصابي الحادث وجود قطع متنوعة من المشغولات الذهبية ضمّت غوايش وقلادات وخواتم، فتولّت أطقم الإسعاف تأمين تلك المشغولات، وقامت بتسليم المصاغ كاملًا لذوي المصابين فور إيداعهم المستشفى لتلقي العلاج.

وأعرب أقارب وذوي المصابين عن تقديرهم لهذا النموذج الاستثنائي الذي قدّمه رجال الإسعاف.

المشاركون في الواقعة: مسعف/ سامح صلاح عيد

فني قيادة/ جرجس عبد الملاك جرجس

مسعف/ أحمد محمد عبد الفتاح

فني قيادة/ طارق أحمد بيومي

مشرف قطاع/ أيمن السيد الشحات