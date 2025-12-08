قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً
رشا عوني

مع برودة الاجواء و اقتراب فصل الشتاء، يحتاج الجميع لتناول مشروبات صحية يومياً للوقاية من البرد والأنفلونزا و تقوية الجهاز المناعي، ويغفل الجميع فوائد الينسون التي لا تعد ولا تحصى حيث يعتبر من أقوى المشروبات التي تحميك من الكثير من الأمراض إذا تناولت كوباً من الينسون كل يوم. 

ونستعرض معكم في السطور التالية فوائد الينسون سواء للمناعة أو الجهاز الهضمي و كذلك فوائد الينسون للنساء بشكل خاص ، بحسب موقع Healthline .. 

فوائد الينسون 

فوائد اليانسون  

  • مهدئ للأعصاب.
  • مضاد للالتهابات، ومسكن للألم, وهذه إحدي فوائد شرب اليانسون للصدر.
  • يعمل على تهدئة الجهاز التنفسي.
  • يقلل من ضيق التنفس، والتهاب الحلق.
  • طارد للبلغم الناتج عن السعال، والبرد, وهذه إحدي فوائد شرب اليانسون للصدر.
  • يعمل على تنظيف الحنجرة من وجود أي مشكلة بالحبال الصوتية.
  • تعزيز قوة الجهاز المناعي لاحتوائه على مضادات الأكسدة حيث إنها تزيد من كفاءة الجهاز المناعي.
  • مقاومة الميكروبات المسببة لأمراض الصدر لاحتوائه على فيتامين (أ،ج).
  • تخفيف آلام الصدر.
  • يساعد على علاج التهاب الجيوب الأنفية.
  • تخفيف أعراض الربو، وضيق التنفس. 

فوائد الينسون للسكري

فوائد اليانسون المحتملة لمرضى السكري قد تعود إلى مادة الأنيثول وهي المادة النشطة في اليانسون والتي تساهم في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، كما يساهم اليانسون في تقليل ارتفاع السكر في الدم عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية، وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين.

فوائد الينسون 

فوائد الينسون للبرد والإنفلونزا 

يساعد الينسون على تعزيز صحة الجهاز التنفسي، حيث وُجد أن شرب مغلي حبوب اليانسون يساعد في علاج الربو والمشكلات التنفسية المختلفة، كما يساعد في تقليل الاحتقان في المجاري التنفسية وعلاج التهابات الشعب الهوائية، وبالتالي فهو ذو تأثيرات مضادة لنزلات البرد والبلغم والسعال.

فوائد الينسون للمغص و التقلصات 


يُساعد تناول اليانسون في بعض الحالات الصحية، مثل: القولون العصبي، أو الصرع، أو السعال على التخفيف من التشنجات والتقلصات وآلام العصبية المصاحبة لها، إذ إنه يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب والأوعية الدموية المسؤولة عن هذه التشنجات.

كما يساعد الينسون على تسكين الألم والمساعدة على الاسترخاء، حيث وجد أن لليانسون خصائص مسكنة ومهدئة للأعصاب، تخفف من التوتر والقلق والآلام العصبية، كما تحارب كل من الاكتئاب والإجهاد والغضب.

كما وجد بأن تطبيق زيت اليانسون على الجبهة قد يساهم في علاج آلام الرأس والصداع.

فوائد الينسون 

فوائد الينسون للقولون و البطن 

-تعزيز عملية الهضم: يساهم تناول اليانسون في تعزيز عملية الهضم وتليين المعدة، حيث كان يستخدم مغلي بذور اليانسون منذ القدم بعد تناول وجبة دسمة للمساعدة على الهضم.
 

-معالجة الإمساك: لليانسون وزيته خصائص ملينة، فهو مسهل طبيعي يساهم في علاج الإمساك والوقاية منه، كما يساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن.
 

-طرد الغازات: لليانسون دور فعال في طرد الغازات، حيث يُسبب عدم معالجة مشكلة الغازات في تطور أمراض على المدى البعيد، مثل: آلام المعدة، وآلام حادة في الصدر، وتشنج العضلات. 

فوائد الينسون 

فوائد الينسون للنساء 

الينسون مفيد لصحة المرأة حيث يقلل آلام الدورة الشهرية، ويساعد في زيادة إدرار الحليب (للأمهات المرضعات)، وقد يخفف أعراض سن اليأس. 
 



فوائد اليانسون للهبات الساخنة

من فوائد شرب اليانسون تخفيف وتيرة الهبات الساخنة وشدتها والتي تصيب النساء بعد انقطاع الطمث في سن اليأس، إذ يساهم تناول شراب اليانسون بانتظام في خفض مدة وتكرار الهبات.

فوائد الينسون فوائد شرب الينسون فوائد الينسون للنساء مشروبات للبرد فوائد الينسون بالليمون

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

كوب يوميا قنبلة صحية.. فوائد الينسون في الشتاء

فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً
فوائد شرب الينسون يومياً

