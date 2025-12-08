ترامب: زيلينسكي ليس مستعدا للتوقيع على مقترح السلام لإنهاء الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الاثنين/، إن الرئيس الأوكراني ليس مستعدا للتوقيع على مقترح السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن ترامب قوله - في حديث مع الصحفيين قبل استضافته في حفل تكريم مركز كينيدي، في واشنطن العاصمة - : "لست متأكدا من موافقة زيلينسكي على" مقترح السلام".. معربا عن قلقه فيما يتعلق بأراء زيلينسكي بشأن خطة السلام.



من جهتها، أشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في أعقاب الجدل الدائر حول الخطة الأولية المكونة من 28 نقطة التي اقترحتها الولايات المتحدة، والمحادثات اللاحقة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.



وقال ترامب مساء أمس /الأحد/: "يجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد، وكان ذلك قبل ساعات قليلة".