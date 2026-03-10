كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

مع اقتراب حلول عيد الفطر، يتصدر كحك العيد قائمة الحلويات المفضلة لدى المصريين، لكنه في الوقت نفسه يثير قلق الكثيرين بسبب السعرات الحرارية المرتفعة وإمكانية زيادة الوزن خلال أيام العيد.

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، إن الاستمتاع بكحك العيد لا يعني بالضرورة زيادة الوزن، موضحًا أن المشكلة لا تكمن في الكحك نفسه بل في الكمية وطريقة تناوله خلال أيام العيد.

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن الكحكة الواحدة قد تحتوي على ما يقرب من 200 إلى 250 سعرًا حراريًا، ما يعني أن تناول عدة قطع بشكل متتالي قد يعادل وجبة كاملة من حيث السعرات، لذلك يعد الاعتدال هو الحل الأمثل للاستمتاع بحلويات العيد دون التأثير على الوزن.

وقدم أخصائي التغذية العلاجية مجموعة من النصائح التي تساعد على تناول الكحك بطريقة صحية خلال عيد الفطر، أبرزها:

ـ تناول الكحك بعد الوجبات الأساسية:

وينصح القيعي، بعدم تناول الكحك على معدة فارغة ويفضل تناوله بعد وجبة رئيسية حتى لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم وزيادة الشهية.

ـ تحديد الكمية المناسبة:

يفضل الاكتفاء بتناول قطعتين إلى ثلاث قطع من الكحك يوميًا كحد أقصى، لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية.

ـ اختيار نوع واحد فقط:

تناول عدة أنواع من الكحك والبسكويت قد يؤدي إلى استهلاك سعرات أكبر دون الانتباه، لذلك من الأفضل اختيار نوع واحد فقط.

ـ تناوله مع مشروبات دون سكر:

ويوصي القيعي، بتناول الكحك مع الشاي أو القهوة بدون سكر، لتقليل إجمالي السعرات الحرارية.

ـ المشي بعد تناول الحلويات:

المشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد تناول الكحك يساعد الجسم على حرق جزء من السعرات وتحسين عملية الهضم.

ـ توزيع تناول الكحك خلال أيام العيد:

من الأفضل عدم تناول كمية كبيرة في جلسة واحدة، بل توزيع الكمية على مدار أيام العيد.

ـ الحفاظ على نظام غذائي متوازن:

يشدد القيعي على ضرورة الالتزام بالوجبات الأساسية الغنية بالبروتين والخضروات، لأن ذلك يقلل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

واختتم الدكتور معتز القيعي تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتدال والتنظيم هما المفتاح للاستمتاع بحلويات عيد الفطر دون القلق من زيادة الوزن.