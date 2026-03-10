البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الجيش الأمريكي ينفذ حالياً عمليات تستهدف تعطيل قدرات إيران على إنتاج الصواريخ.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي أن قاذفات الشبح من طراز B-2 Spirit نفذت في الفترة الأخيرة ضربات باستخدام قنابل تزن نحو 2000 رطل، استهدفت مواقع صاروخية قالت إنها تقع على أعماق كبيرة تحت الأرض داخل إيران.

وفي سياق متصل، أكدت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد مجدداً على التزام الولايات المتحدة بضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، بما يضمن تلبية احتياجات الطاقة للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضافت أن الإدارة الأميركية لن تسمح بتعطيل حرية الملاحة في المضيق أو بعرقلة حركة الطاقة العالمية، محذّرة من أن أي محاولة لمنع مرور النفط أو البضائع عبر المضيق ستواجه برد عسكري حاسم من الجيش الأمريكي، قد يفوق بعشرين ضعفاً الضربات التي تعرض لها الطرف المقابل حتى الآن.