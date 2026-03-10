قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء
شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء
محمد غالي

يبحث المواطنون عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي والخاص، عقب التصريحات التي أدلى بها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تناولت موعد الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور.

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين في مختلف القطاعات، حيث تسعى الحكومة إلى رفع مستوى الدخل بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للموظفين وأسرهم.

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

موعد زيادة المرتبات في 2026

 تمثل زيادة الأجور أحد أبرز القرارات التي ينتظرها العاملون بشكل دوري، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

تفاصيل قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور

أكد رئيس مجلس الوزراء أن القيمة النهائية للزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها رسميا، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الإعلان عن تفاصيل الزيادة سيكون عقب الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بما يضمن تطبيقها بشكل منظم ويحقق الهدف الأساسي منها، وهو دعم الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

جدول الحد الأدنى للأجور في 2025

شهد العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث تضمنت الزيادات تحسين الرواتب بمبالغ تراوحت بين 1100 و1600 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية.

وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة على النحو التالي:

ارتفعت الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه بزيادة قدرها 1600 جنيه.
كما ارتفعت الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.
وصعدت درجة مدير عام أو ما يعادلها من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.
فيما ارتفعت الدرجة الأولى أو ما يعادلها من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

كما ارتفعت الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

وشملت الزيادات كذلك الدرجة الرابعة التي ارتفعت من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة الخامسة للخدمات المعاونة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه، وكذلك الدرجة السادسة للخدمات المعاونة التي ارتفعت من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

موعد زيادة المرتبات موعد زيادة زيادة المرتبات مرتبات زيادة الاجور رفع الحد الادني للاجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

شيخ الأزهر

تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. توزيع 3 آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر

وزير الأوقاف

الأوقاف: إقامة صلاة عيد الفطر بمكبرات الصوت المناسبة دون مبالغة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد