شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

يبحث المواطنون عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي والخاص، عقب التصريحات التي أدلى بها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تناولت موعد الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور.

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين في مختلف القطاعات، حيث تسعى الحكومة إلى رفع مستوى الدخل بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للموظفين وأسرهم.

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

موعد زيادة المرتبات في 2026

تمثل زيادة الأجور أحد أبرز القرارات التي ينتظرها العاملون بشكل دوري، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

تفاصيل قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور

أكد رئيس مجلس الوزراء أن القيمة النهائية للزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها رسميا، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الإعلان عن تفاصيل الزيادة سيكون عقب الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بما يضمن تطبيقها بشكل منظم ويحقق الهدف الأساسي منها، وهو دعم الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

جدول الحد الأدنى للأجور في 2025

شهد العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث تضمنت الزيادات تحسين الرواتب بمبالغ تراوحت بين 1100 و1600 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية.

وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة على النحو التالي:

ارتفعت الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه بزيادة قدرها 1600 جنيه.

كما ارتفعت الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

وصعدت درجة مدير عام أو ما يعادلها من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

فيما ارتفعت الدرجة الأولى أو ما يعادلها من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

كما ارتفعت الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

وشملت الزيادات كذلك الدرجة الرابعة التي ارتفعت من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة الخامسة للخدمات المعاونة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه، وكذلك الدرجة السادسة للخدمات المعاونة التي ارتفعت من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.