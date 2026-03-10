قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 في حالة خطيرة.. الصحة الإسرائيلية: 2339 شخصا تلقوا العلاج بسبب الهجمات الإيرانية
رئيس الوزراء: نشهد ظرفاً استثنائياً.. وإجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام
الدفاعات الجوية السعودية تواصل اعتراض وتدمير المسيرات المخترقة للمجال الجوي
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
توك شو

وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على توفير حلول مالية تضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في الفترة المقبلة.

 وقال الوزير، إن زيادة المرتبات ستكون جيدة ومطمئنة"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

 وأوضح أن التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادة سيتم الإعلان عنها رسميًا في الموازنة المقبلة، التي ستُعرض قريبًا.

وفي إطار خطط الحكومة المستقبلية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تركز على ترشيد الإنفاق العام بهدف توفير موارد مالية كافية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. 

وأكد الوزير أن أحد أولويات الحكومة في المرحلة القادمة هو ضمان استدامة الدعم المقدم للفئات المستحقة، حيث سيتم مد الدعم النقدي لمدة شهرين إضافيين، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتمويل القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن هناك عملًا مكثفًا لتوفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة، وهو أحد الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وزير المالية زيادة مرتبات زيادة أسعار الوقود

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

