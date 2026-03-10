وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تعمل على توفير حلول مالية تضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في الفترة المقبلة.

وقال الوزير، إن زيادة المرتبات ستكون جيدة ومطمئنة"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادة سيتم الإعلان عنها رسميًا في الموازنة المقبلة، التي ستُعرض قريبًا.

وفي إطار خطط الحكومة المستقبلية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تركز على ترشيد الإنفاق العام بهدف توفير موارد مالية كافية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن أحد أولويات الحكومة في المرحلة القادمة هو ضمان استدامة الدعم المقدم للفئات المستحقة، حيث سيتم مد الدعم النقدي لمدة شهرين إضافيين، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتمويل القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن هناك عملًا مكثفًا لتوفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة، وهو أحد الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني.