سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها

محمد غالي

تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع بين المواطنين في مصر، سواء لأغراض الادخار طويل الأجل أو الاستثمار، في ظل التحركات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، ويحرص الكثيرون على متابعة التغيرات اليومية في الأسعار لمعرفة أفضل توقيت للبيع أو الشراء.

ويتساءل العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية عما إذا كان الوقت مناسبا لشراء الذهب أم الانتظار، في ظل الارتفاعات المتواصلة التي تسجلها الأسعار. 
ويرى خبراء سوق الذهب أن الاستثمار في المعدن الأصفر يظل مناسبا على المدى الطويل، خاصة لمن يبدأ الاستثمار فيه لأول مرة، نظرا لأن الاتجاه العام للأسعار يميل إلى الصعود مع مرور الوقت.

سجل عيار 24 نحو 8,515 جنيها للبيع و8,455 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق، حوالي 7,450 جنيها للبيع و7,400 جنيها للشراء. 
سجل عيار 18 نحو 6,385 جنيها للبيع و6,345 جنيها للشراء، في حين وصل عيار 14 إلى 4,965 جنيها للبيع و4,935 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب  59,600 جنيه للبيع و59,200 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة بالجنيه حوالي 264,825 جنيها للبيع و263,045 جنيها للشراء، في حين وصل سعر الأونصة بالدولار إلى نحو 5,192.92 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، وتتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية.

ومن أبرز هذه العوامل مستويات الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب، حيث يؤثر توازن المعروض مع حجم الطلب في الأسواق بشكل مباشر على حركة الأسعار.
عندما يرتفع الطلب مع محدودية المعروض تميل الأسعار إلى الصعود، بينما يؤدي انخفاض الطلب أو زيادة الإنتاج إلى تراجعها.

وتلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار الذهب. 
وعند خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، يتجه المستثمرون غالبا إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا استثماريا بديلا، وهو ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية على حركة الذهب، إذ تدفع التقلبات في أسواق الطاقة أو ارتفاع أسعار النفط المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع قيمته.

