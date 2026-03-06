قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أشهر عيار ذهب يسجل 7165 جنيها صباح اليوم 6-3-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 21 نحو 7165 جنيه للشراء و 7115 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر المشغولات الذهبية استقرارا على مستوى الأعيرة المختلفة من دون تغيير وذلك في مستهل تعاملات اليوم؛ وسط ترقب حذر من المتابعين.

سعر الذهب الان في مصر

انخفاض المعدن الأصفر

وفقد سعر الذهب نحو  215 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية

سعر الذهب

تذبذب المعدن الأصفر

مع اندلاع الهجمة الإسرائيلية الأمريكية على إيران الأخيرة على الهجمات التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي الخميني و 7 من القيادات الإيرانية؛ أصابت التداعيات الأسواق العالمية والإقليمية بحالة من الإرتباك ليرتفع بذلك سعر الذهب العالمي بمعدلات غير مسبوقة وهو ما انعكس على الأسواق المحلية ليصعد بقيمة بلغت 800 جنيه على الأقل في يومين اثنين.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب  في آخر تحديث له نحو 7200 جنيه.

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  8188 جنيه للشراء و8131 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7506 جنيه للشراء و 7454 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7165 جنيه للشراء و 7115 جنيه للبيع.

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6141 جنيه للشراء و6098 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 57.32 ألف جنيه للشراء و56.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5075 دولار للشراء و 5074 دولار للبيع.

أسعار الذهب الآن

الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الخميس وسط تراجع الدولار وبعدما ⁠دفع اتساع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.9% إلى 5179.3 دولار للأونصة، فيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% مسجلاً 5167.81 دولار للأونصة.

هذا وارتفع سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 1.3% مسجلاً 84.52 دولار للأونصة.

سعر الذهب الان

واتسعت الحرب بين أميركا وإيران  الأربعاء الماضي بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة ⁠حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، مما أسفر عن مقتل ‌ما لا ⁠يقل عن 80 شخصاً.

كما دمرت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صاروخاً باليستيا إيرانيا أُطلق باتجاه تركيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون حالياً بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا التي ستصدر في وقت لاحق اليوم وتقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير شباط المقرر صدوره غداً الجمعة.

وارتفع الذهب ⁠الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه من أصول الملاذ الآمن بنحو 20% منذ ⁠بداية العام وحتى الآن، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي. 

