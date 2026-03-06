قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 سفينة فرنسية عالقة بسبب الأزمة الإيرانية
"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو
ارتفاع أسعار الطاقة.. الهند تقرر زيادة إنتاج الغاز المسال إلى أقصى حد
بالأرقام.. أسبوع من الشلل الجوي في مطارات المنطقة بإلغاء 19 ألف رحلة
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على شيراز إلى 20 قتـ.يلا و30 مصابا
أسعار الذهب الآن في مصر
مقـ.تل موظفين بمركز إسعاف في هجوم أمريكي إسرائيلي على شيراز
400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026
صحة الاحتلال: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد
ترامب: أرغب في قائد يتمتع بالكفاءة لإيران
هل على الحائض إذا طهرت فى نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟.. الإفتاء تجيب
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
اقتصاد

400 جنيه إضافية| قائمة أسعار السلع التموينية خلال منحة شهر مارس 2026

السلع التموينية
السلع التموينية
محمد صبيح

بعد إعلان الحكومة عن منحة 400 جنيه على بطاقة التموين مستحقة خلال شهر رمضان، نستعرض الآن قائمة أسعار السلع التموينية المتاحة على منظومة البطاقات التموينية خلال شهر مارس، وذلك لتيسير معرفة المواطنين ما يمكنهم شراؤه بالمنحة من منافذ التموين المنتشرة، وضمان استفادة الأسر المستحقة بالكامل من دعم الدولة خلال الشهر الكريم.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهرمارس 2026

تضم منظومة التموين لهذا الشهر 33 سلعة تشمل السلع الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية لضمان تلبية احتياجات الأسر وتشمل القائمة:

السلع الغذائية الأساسية

السكر المعبأ 1 كجم – 12.60 جنيه

الزيت الخليط 800 مل – 30 جنيه

الزيت الخليط 700 مل – 27 جنيه

الزيت 1.5 لتر (عبوة جديدة) – 56 جنيه

الدقيق المعبأ 1 كجم – 18 جنيه

المكرونة 800 جم – 17 جنيها

المكرونة 400 جم – 8.50 جنيه

العدس المجروش 500 جم – 21 جنيها

الفول المعبأ 500 جم – 9 جنيهات

منتجات الألبان والمعلبات

جبنة تتراباك 250 جم – 7.50 جنيه

جبنة بيضاء 125 جم – 4.50 جنيه

لبن جاف 125 جم – 25.50 جنيه

تونة مفتتة 140 جم – 18 جنيها

مربى 350 جم – 16 جنيها

صلصة الطماطم 300 جم – 8 جنيهات

مواد غذائية تكميلية

مرقة الدجاج المكعبات – 6 جنيهات

الطحينة البيضاء ظرف 140 جم – 3.75 جنيه

حلاوة طحينية 40 جم – 3 جنيهات

الخل 900 مل – 6 جنيهات

الملح 300 جم – 1.25 جنيه

القهوة سريعة الذوبان 18 جم – 4 جنيهات

المنظفات ومنتجات النظافة الشخصية

مسحوق غسيل عادي 800 جم – 16 جنيها

مسحوق أتوماتيك 800 جم – 25 جنيها

مسحوق 60 جم – 4.50 جنيه

سائل غسيل أواني 80 جم – 3 جنيهات

صابون غسيل 125 جم – 3 جنيهات

صابون تواليت 125 جم – 7.50 جنيه

البسكويت والوجبات الخفيفة

بسكويت يويوز سادة – 1.5 جنيه

بسكويت يويوز ويفر – أنواع – 2.75 جنيه

بسكويت تومورو – أنواع – 3 جنيهات

بسكويت بوو – أنواع – 3.75 جنيه

 إضافة بدائل جديدة

إدراج زيت 1.5 لتر ضمن المقررات خطوة مهمة لتوفير عبوات أكبر تلبي احتياجات الأسر الكبيرة وتقلل من الاعتماد على الزيت الحر بأسعار السوق المرتفعة.

تغطية احتياجات متنوعة

القائمة تضم سلعًا غذائية أساسية ومنتجات تنظيف، إلى جانب سلع للأطفال والطلاب مثل البسكويت، وهو ما يمنح المواطن حرية الاختيار وفقًا لميزانيته.

منظومة توزيع واسعة

يتم الصرف عبر بدالي التموين، جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، مما يضمن وصول السلع إلى كل المحافظات بلا انقطاع.

تظل أسعار السلع التموينية هذا الشهر محور اهتمام ملايين المواطنين، خاصة مع استقرار الأسعار وتنوع السلع المتاحة على بطاقة التموين. 

وتواصل وزارة التموين في توفير الدعم للاحتياجات الأساسية للمواطنين  بأسعار مدعمة، إضافة إلى طرح خيارات أكبر مثل عبوة الزيت الجديدة.

