قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 26 غارة في الضاحية الجنوبية ببيروت
دوي صفارات الإنذار في الجولان المحتل
تصدعات وشروخ.. انهيار بلكونة منزل بكفر الزيات وإصابة 3 أشخاص
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
تنفذ قبل منتصف الشهر.. مقترح برلماني عاجل لتقديم باقات إنترنت بلا حدود
تبعات الحرب.. دول الخليج تعيد تقييم عقود استثمارتها في أمريكا وأوروبا
الطقس اليوم.. أجواء مستقرة نسبيا وأمطار غير مؤثرة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري
بتكلفة 24 مليون جنيه.. "التنمية المحلية" تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا
الولايات المتحدة تخلي سفارتها في الكويت بعد هجمات إيرانية
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
القواعد الأجنبية توسع دائرة الحرب.. استخدام الأراضي العسكرية يفتح الباب لحرب عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك يساند كريم فؤاد بعد إصابته.. هترجع أحسن من الأول

كريم فؤاد
كريم فؤاد
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

شهدت الساعات القليلة الماضية تفاعلًا واسعًا بعد إصابة لاعب الأهلي والمنتخب الوطني كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والمقاولون، حيث أحدثت الإصابة حالة قلق بين جماهير الفريقين.

ونشر اسامة حسن لاعب الزمالك صورة لكريم فؤاد عبر حسابه علي فيسبوك وعلق قائلا "الف سلامه عليك يا نجم النجوم ان شاء الله ترجع بالسلامة وأحسن من الاول بإذن الله"

إصابة كريم فؤاد 

تعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، لإصابة مبكرة خلال مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تبديل اضطراري في الدقائق الأولى من اللقاء.

وجاءت الإصابة في الدقيقة السابعة بعد تسديدة للكرة، ليسقط أرضا ثم يغادر اللاعب أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وسط قلق من الجهاز الفني والجماهير.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.

كريم فؤاد الأهلي اسامة حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

حريق النادي الأهلي

ألسنة اللهب أعلى سور النادي .. حريق في الأهلي مدينة نصر | صور

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب

قبل نهاية التداولات .. الجنيه الذهب يرتفع 280 باوند مساء اليوم 5-3-2026

حصيلة ضريبية

الحكومة تنجح في تحصيل 10.94 مليار جنيه من الضرائب على السيارات خلال 7 شهور

وزير الاستثمار خلال اللقاء

وزير الاستثمار: صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات

بالصور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد