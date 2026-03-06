كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وظهرت ليلى أحمد زاهر، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه بلوفر بسيط وناعم باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ليلى أحمد زاهر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ليلى أحمد زاهر، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها الكاجوال .

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى أحمد زاهر