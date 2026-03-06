قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
خدمات سكك حديد مصر لكبار السن وذوي الهمم| تفاصيل
الفصائل اللبنانية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل وتقصف قاعدة حيفا البحرية
مواعيد قطارات الصعيد - القاهرة اليوم الجمعة 6 مارس 2026 وأسعار التذاكر
مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بأسيوط
حزب الله: نطالب سكان إسرائيل بإخلاء المدن الواقعة على نطاق 5 كيلو متر من الحدود
فضل العبادة في العشر الأواخر من رمضان.. تعرف عليها
إعلام إيراني: طائرات إسرائيلية وأمريكية تحلق في سماء طهران وسماع انفجارات
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. ضبط 300 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.. وتدخل جراحي دقيق بالمستشفى العام ينقذ يد شاب من البتر

ليالى رمضان الثقافية بقنا
ليالى رمضان الثقافية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد أمام قرية فاو بحرى، إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى، فرع ثقافة قنا يطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية، مديرية التموين تضبط 300 اسطوانة بأبوتشت ونجع حمادي قبل بيعها بالسوق السوداء، رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعى، وتدخل جراحي دقيق بمستشفى قنا العام ينقذ يد شاب من البتر.

 

مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد بقنا
 

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، عقب سقوطه على شريط السكة الحديد أثناء سير القطار بنطاق مركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد بنطاق قرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا.

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى

أصيب ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، نتج عنه عدد من الإصابات.

بالإنشاد والسيرة النبوية..«ثقافة قنا» تطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية

أطلق فرع ثقافة قنا، أولى فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والتي تأتي ضمن البرنامج المكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ورعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفالًا بالشهر الفضيل.

وشهد قصر ثقافة قنا، افتتاحية استثنائية، استهلتها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو مصطفى فارس، حيث أدت الابتهالات والتواشيح التي تفاعل معها الجمهور، بجانب الأمسية الشعرية التي أدارتها الشاعرة أمل عبد الله.


 

تموين قنا: ضبط 300 اسطوانة بأبوتشت ونجع حمادي قبل بيعها بالسوق السوداء

 

شنت مديرية التموين بقنا، بقيادة المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 300 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم ضبط صاحب مستودع بمركز أبوتشت لتلاعبه في الأسعار والتحفظ على 50 اسطوانة.

كما نجحت الحملة في ضبط صاحب مستودع بمركز نجع حمادي لتجميعه 250 أسطوانة بقصد بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح لمستودعات أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع الكميات بالمخالفة للقانون.

رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعى

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعي، وذلك بحضور الدكتور على غويل، عميد كلية الطب، ولفيف من القيادات الجامعية، في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واطلع رئيس الجامعة خلال الجولة على مراحل العمل الجارية بالوحدة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، وإجراء توسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة الطبية وتحديثها وفق أحدث النظم الطبية.
 

تدخل جراحي دقيق بمستشفى قنا العام ينقذ يد شاب من البتر
 


 

نجح فريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى قنا العام، في إنقاذ يد مريض من البتر بعد إصابته بإصابات بالغة نتيجة حادث سير، حيث وصل المريض محولاً من مستشفى الغردقة وتم استقباله والتعامل مع الحالة على الفور بتوجيهات الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات بالمستشفى.

أجرى الجراحة الدكتور أحمد عبدالرزاق، استشاري جراحة العظام، والدكتور محمد رأفت، استشاري جراحة العظام، وشارك مع الفريق الدكتور أحمد عاشور، استشاري التخدير، والدكتور أحمد حسن، طبيب مقيم جراحة العظام، والممرضة علا أحمد من هيئة التمريض.
 

قنا مستشفى قنا العام جامعة قنا وزارة التموين السوق السوداء قصر ثقافة قنا ليالي رمضان الثقافية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

افطار رمضان

إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر جموده ويرتفع 5 جنيهات مساء اليوم 5-3-2026

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

قراءة سورة الكهف في الجمعة الثالثة من رمضان.. احذر أن يفوتك وقتها

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

الأزهر يواصل فيديوهات حملة وعي.. تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى

ملتقى الفكر الإسلامي

أستاذ بالأزهر يكشف مظاهر التجليات الإلهية في شهر رمضان.. صور

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد