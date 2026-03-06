أخبار قنا.. ضبط 300 اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.. وتدخل جراحي دقيق بالمستشفى العام ينقذ يد شاب من البتر

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد أمام قرية فاو بحرى، إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى، فرع ثقافة قنا يطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية، مديرية التموين تضبط 300 اسطوانة بأبوتشت ونجع حمادي قبل بيعها بالسوق السوداء، رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعى، وتدخل جراحي دقيق بمستشفى قنا العام ينقذ يد شاب من البتر.





مصرع شاب أسفل عجلات قطار على شريط السكة الحديد بقنا



لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار، عقب سقوطه على شريط السكة الحديد أثناء سير القطار بنطاق مركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب على شريط السكة الحديد بنطاق قرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا.

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى

أصيب ٩ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سوهاج الصحراوى الشرقى، نتج عنه عدد من الإصابات.

بالإنشاد والسيرة النبوية..«ثقافة قنا» تطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية

أطلق فرع ثقافة قنا، أولى فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والتي تأتي ضمن البرنامج المكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ورعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفالًا بالشهر الفضيل.

وشهد قصر ثقافة قنا، افتتاحية استثنائية، استهلتها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو مصطفى فارس، حيث أدت الابتهالات والتواشيح التي تفاعل معها الجمهور، بجانب الأمسية الشعرية التي أدارتها الشاعرة أمل عبد الله.





تموين قنا: ضبط 300 اسطوانة بأبوتشت ونجع حمادي قبل بيعها بالسوق السوداء





شنت مديرية التموين بقنا، بقيادة المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 300 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم ضبط صاحب مستودع بمركز أبوتشت لتلاعبه في الأسعار والتحفظ على 50 اسطوانة.

كما نجحت الحملة في ضبط صاحب مستودع بمركز نجع حمادي لتجميعه 250 أسطوانة بقصد بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح لمستودعات أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع الكميات بالمخالفة للقانون.

رئيس جامعة قنا يتفقد أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعى

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحرم الجامعي، وذلك بحضور الدكتور على غويل، عميد كلية الطب، ولفيف من القيادات الجامعية، في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واطلع رئيس الجامعة خلال الجولة على مراحل العمل الجارية بالوحدة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، وإجراء توسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب رفع كفاءة الأجهزة الطبية وتحديثها وفق أحدث النظم الطبية.



تدخل جراحي دقيق بمستشفى قنا العام ينقذ يد شاب من البتر







نجح فريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى قنا العام، في إنقاذ يد مريض من البتر بعد إصابته بإصابات بالغة نتيجة حادث سير، حيث وصل المريض محولاً من مستشفى الغردقة وتم استقباله والتعامل مع الحالة على الفور بتوجيهات الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات بالمستشفى.

أجرى الجراحة الدكتور أحمد عبدالرزاق، استشاري جراحة العظام، والدكتور محمد رأفت، استشاري جراحة العظام، وشارك مع الفريق الدكتور أحمد عاشور، استشاري التخدير، والدكتور أحمد حسن، طبيب مقيم جراحة العظام، والممرضة علا أحمد من هيئة التمريض.

