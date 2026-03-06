اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي

تعقد اليوم نقابة الصحفيين اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ م وذلك إعمالاً لنص المادة (۳۳) من قانون النقابة (٧٦ لسنة ١٩٧٠م).

يتضمن جدول الأعمال مايلي:

١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مايو ٢٠٢٥).

٢- النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير ٢٠٢٦م واعتماده.

٣- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ۲۰٢٥/١٢/٣١م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦م.

٤- - اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد.

٥- اعتماد التعديلات الجديدة على ميثاق الشرف الصحفي

٦-- اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات.

٧- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

٨- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة ، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.