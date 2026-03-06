قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات إسرائيلية عدة مناطق بالضفة الغربية
الشرق الأوسط على صفيح ساخن| بيروت تحت النيران.. تل أبيب تقصف بصواريخ انشطارية.. حزب الله يأمر بإخلاء الشمال.. والخليج يعيش ليلة انفجارات
النقل توسع تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في المترو والقطار الكهربائي| فيديو
السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي
أداء ثابت.. الدولار في السوق الرسمية اليوم 6-3-2026
هل إمساك الصائم عن المفطرات يكون قبل أذان الفجر بوقت معين؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ننهي العملية ضد إيران أولا ثم نبحث خطة التعامل مع كوبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-3-2026 والقنوات الناقلة
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي
مصير الذهب صباح اليوم 6-3-2026.. ثابت عند 7200 جنيه للجرام
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
اليوم.. الصحفيين تعقد اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي

تعقد اليوم نقابة الصحفيين اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى  الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ م وذلك إعمالاً لنص المادة (۳۳) من قانون النقابة (٧٦ لسنة ١٩٧٠م).

يتضمن جدول الأعمال مايلي:

١-  التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مايو ٢٠٢٥).

٢- النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير ٢٠٢٦م واعتماده.

٣- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ۲۰٢٥/١٢/٣١م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦م.

٤- - اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد.

٥- اعتماد التعديلات الجديدة على ميثاق الشرف الصحفي

٦-- اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات.

٧- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

٨- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة ، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.

