صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

أعلن المنتج بلال صبري انطلاق عرض مسلسله الجديد «الضحايا» ابتداءً من الليلة ضمن خريطة النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2026، على قنوات المحور، وصدى البلد 1، ودراما، والقناة الأولى والثانية، وقناة هي.

ونشر بلال صبري عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» منشورًا كشف خلاله عن مواعيد العرض، قائلاً:«كل سنة وأنتم طيبين.. مواعيد مسلسل الضحايا من النصف الثاني من رمضان ابتداء من اليوم على قنوات المحور وصدى البلد 1 ودراما والقناة الأولى والثانية وقناة هي».

وأضاف:«إنتاج بلال صبري، تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.. دعواتكم لي بالتوفيق»، معربًا عن ثقته الكبيرة في جودة العمل ومتابعة الجمهور له.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول سلسلة من الوفيات الغامضة التي تطال كل من يقترب من عالم «سلطان»، الذي تحيط به هالة قاتلة، حيث يعيش صراعًا داخليًا معقدًا يجمع بين جانب إنساني مثقل بالندم وآخر مظلم يحمل طبيعة شريرة، في معركة مستمرة داخل جسد واحد، مع تصاعد الأحداث تدريجيًا عبر حلقات المسلسل، مقدّمًا حبكة مليئة بالغموض والمفاجآت.

ويشارك في البطولة نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: صلاح عبد الله، ندي بسيوني، ميرنا وليد، راند البحيري، وفاء سالم، حسام حلمي، شريف الدسوقي، عايدة رياض، عمرو رمزي، إيناس مكي، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، حسن عيد، نيرة عارف، رانا الهواري، مهجة الغندور، محمد الشربيني، وآخرون من نجوم الفن.

المسلسل من إنتاج بلال صبري، وتأليف وإخراج حاتم صلاح الدين، بمشاركة المستشارين الإعلاميين مروة جالي حسن ومروة صلاح، ويتوقع بلال صبري أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ويكون من أبرز الأعمال الاجتماعية التشويقية في رمضان 2026.