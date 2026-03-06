علاء ميهوب : فوز الأهلي على المقاولون مهم رغم الأخطاء الدفاعية

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على المقاولون العرب يعد خطوة مهمة للغاية في مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن تحقيق الانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، حتى وإن ظهرت بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحسم اللقاء بثلاثية

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الأحمر في معظم فتراتها.

وسجل أهداف الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، بالإضافة إلى هدف عكسي سجله إبراهيم القاضي لاعب المقاولون في مرماه، بينما أحرز هدف ذئاب الجبل اللاعب محمد سالم.

تفوق أهلاوي في الشوط الأول

وأوضح ميهوب، خلال تصريحاته عبر قناة ON Sport، أن فريق المقاولون العرب لم يكن له وجود مؤثر خلال الشوط الأول، حيث فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

وأشار إلى أن الأهلي ظهر بشكل منظم هجوميًا في تلك الفترة، واستطاع الوصول إلى مرمى المنافس أكثر من مرة، ما ساعده على حسم الأمور مبكرًا نسبيًا.

تحسن أداء المقاولون في الشوط الثاني

وأضاف نجم الأهلي السابق أن أداء المقاولون العرب تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، حيث بدأ الفريق في الضغط الهجومي ومحاولة العودة إلى المباراة، ونجح بالفعل في تسجيل هدف وتقليص الفارق.

وأكد أن هذا التحسن منح المباراة قدرًا من الإثارة، خاصة مع محاولات المقاولون لاستغلال أي أخطاء دفاعية لدى الأهلي.

أخطاء دفاعية تقلق ميهوب

وشدد ميهوب على أن تسجيل الأهلي ثلاثة أهداف يعد أمرًا إيجابيًا للغاية، لكنه أبدى قلقه من استمرار الأخطاء الدفاعية داخل الفريق، مؤكدًا أن استقبال الأهداف أصبح أمرًا متكررًا في بعض المباريات.

وأوضح أن هدف المقاولون جاء نتيجة حالة من الاستسهال والكسل في الأداء الدفاعي، وهو أمر يجب معالجته سريعًا حتى لا يتكرر في المباريات المقبلة.

الأهم حصد النقاط الثلاث

واختتم ميهوب تصريحاته بالتأكيد على أن الأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

وأشار إلى أن الأهلي يحتاج إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات مع العمل على تصحيح الأخطاء، حتى يواصل تقدمه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز