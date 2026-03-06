قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
رياضة

علاء ميهوب : فوز الأهلي على المقاولون مهم رغم الأخطاء الدفاعية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، أن فوز الفريق الأحمر على المقاولون العرب يعد خطوة مهمة للغاية في مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن تحقيق الانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، حتى وإن ظهرت بعض الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يحسم اللقاء بثلاثية

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الأحمر في معظم فتراتها.
وسجل أهداف الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، بالإضافة إلى هدف عكسي سجله إبراهيم القاضي لاعب المقاولون في مرماه، بينما أحرز هدف ذئاب الجبل اللاعب محمد سالم.

تفوق أهلاوي في الشوط الأول

وأوضح ميهوب، خلال تصريحاته عبر قناة ON Sport، أن فريق المقاولون العرب لم يكن له وجود مؤثر خلال الشوط الأول، حيث فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب ونجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

وأشار إلى أن الأهلي ظهر بشكل منظم هجوميًا في تلك الفترة، واستطاع الوصول إلى مرمى المنافس أكثر من مرة، ما ساعده على حسم الأمور مبكرًا نسبيًا.

تحسن أداء المقاولون في الشوط الثاني

وأضاف نجم الأهلي السابق أن أداء المقاولون العرب تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، حيث بدأ الفريق في الضغط الهجومي ومحاولة العودة إلى المباراة، ونجح بالفعل في تسجيل هدف وتقليص الفارق.

وأكد أن هذا التحسن منح المباراة قدرًا من الإثارة، خاصة مع محاولات المقاولون لاستغلال أي أخطاء دفاعية لدى الأهلي.

أخطاء دفاعية تقلق ميهوب

وشدد ميهوب على أن تسجيل الأهلي ثلاثة أهداف يعد أمرًا إيجابيًا للغاية، لكنه أبدى قلقه من استمرار الأخطاء الدفاعية داخل الفريق، مؤكدًا أن استقبال الأهداف أصبح أمرًا متكررًا في بعض المباريات.

وأوضح أن هدف المقاولون جاء نتيجة حالة من الاستسهال والكسل في الأداء الدفاعي، وهو أمر يجب معالجته سريعًا حتى لا يتكرر في المباريات المقبلة.

الأهم حصد النقاط الثلاث

واختتم ميهوب تصريحاته بالتأكيد على أن الأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري.

وأشار إلى أن الأهلي يحتاج إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات مع العمل على تصحيح الأخطاء، حتى يواصل تقدمه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الأهلي المقاولون العرب دورى نايل اخبار الرياضة

بالصور

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
ندى بسيوني
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
فيديو

