الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية فيها مسجد وكنيسة مش بنقول لحد ادخل أو متدخلش

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم بذل جهد كبير في تطوير التعليم ومستمرين في هذا المسار كما تم بذل جهد كبير في تطوير الجامعات.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، :" الأكاديمية العسكرية المصرية فيها مسجد وكنيسة مش بنقول لحد ادخل أو بنقول متدخلش ".

وتابع الرئيس السيسي:" إحنا بنوري الناس تجربة لإعداد الدارسين المدنيين داخل الاكاديمية العسكرية المصرية ".



وأكمل الرئيس السيسي:" البرامج المتخصصة الخاصة بالأوقاف او النقل أو الزراعة تضعها الوزارات المعنية والأكاديمية العسكرية المصرية توفر بيئة صالحة لنجاح الدورة التدريبية ".