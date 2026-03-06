قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الحكومة تتحرك لحماية المخزون الاستراتيجي بسبب الأحداث الإقليمية.. مايا دياب: عرافة قالتلي إني هموت فجأة وبطريقة غريبة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري : الحكومة تتحرك لحماية المخزون الاستراتيجي بسبب الأحداث الإقليمية
قال الإعلامي مصطفى بكري إن تداعيات التوترات الإقليمية انعكست على الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نحو 65 دولارًا إلى ما يقرب من 82 دولارًا و97 سنتًا، كما صعد سعر صرف الدولار من حوالي 48 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا و23 قرشًا.

صالح أبو الشامات: ياسر القحطاني أفضل لاعب في تاريخ الدوري السعودي
وجه الفنان رامز جلال سؤال للاعب السعودي صالح أبو الشامات د، قائلا “مين أحسن لاعب في تاريخ  الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : اخسن لاعب في تاريخ الدوري السعودي ياسر القحطاني.

حسام موافي: رمضان مدرسة للأخلاق.. وعلينا الاجتهاد في النصف الثاني من الشهر
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن رمضان شهر ويعتبر مدرسة، وهو فرض ينفذ وله تأثير إيجابي كبير على الأخلاق، مشيرا إلى أن البعض يقوم بصيام يومي الاثنين والخميس اقتداءً برمضان.

نظير عياد: السيدة خديجة كانت سندًا للنبي ﷺ وزواجهما نموذج للحب والإخلاص
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن السيدة خديجة بنت خويلد كانت حائط صدا قويا أمام خصوم النبي ﷺ الذين حاولوا إيذاءه، مشيرًا إلى دورها البارز في دعمه وحمايته في بداية الدعوة الإسلامية.

عمري مش طويل.. مايا دياب: عرافة قالتلي إني هموت فجأة وبطريقة غريبة
قالت مايا دياب :" في مرة كنت في برنامج في بيروت وقالولي هيجيبوا عرافة ليا وتشوف بختي من إيدي ".

داعية إسلامي: الأمية الدينية وراء انتشار الدجل والشعوذة
أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أننا نعاني من أمية دينية، ولذلك هناك انتشار للدجل والشعوذة، ويقع البعض ضحية من يطلقون على أنفسهم أنهم رقاة.

وزير خارجية إيران: لا صحة لما تم تداوله بشأن إطلاق أي مقذوفات نحو أذربيجان
أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران لم تطلق أي مقذوفات تجاه أذربيجان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

علي جمعة يوضح مبطلات الصيام: أي دخول للجوف يفطر.. والصحي معذور شرعا

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الصيام لا يبطل فقط بسبب تناول الطعام أو الشراب، بل أي دخول مادة إلى الجوف من منفذ معتاد يُعد من مبطلات الصيام.

مسن يبكي بسبب جحود أبنائه.. وعمرو الليثي يجبر بخاطره ويهديه جائزة مالية
قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " على شاشة الحياة، إنه يقابل الناس البسطاء ويقدم لهم جوائز مالية تحت شعار “هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم”.

محمود التميمي لـ كلم ربنا: اتظلمت كتير في شغلي ودعيت ربنا مايكسرنيش

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي إن حياته لم تخلُ يوما من الحديث إلى الله، مشيرًا إلى أن هذا الحديث فى كل شىء وبأى لغة، وقد تصل أحيانا إلى الغضب مثل التساؤل: «أنا ليه كده؟ إمتى هتتدخل؟»، لكنه سرعان ما يستشعر نعم الله ويعود سريعًا ليحمده على ما أتاه من فضل، فالله سبحانه يدبر لنا ما لا يستطيع أحد غيره أن يدبره، وهذا ما يفهمه العارفون بالله بقلوبهم.  



 

مصطفى بكري مفتي الجمهورية حسام موافي صالح أبو الشامات مايا دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: توجيه قدرات الشباب أولوية.. ومراجعة التخصصات الدراسية غير المرتبطة بسوق العمل ضرورية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية فيها مسجد وكنيسة مش بنقول لحد ادخل أو متدخلش

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: إعداد 15 ألف معلم سنويًا لتطوير التعليم وبناء كوادر تقود مستقبل مصر

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد