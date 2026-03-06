أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الحكومة تتحرك لحماية المخزون الاستراتيجي بسبب الأحداث الإقليمية.. مايا دياب: عرافة قالتلي إني هموت فجأة وبطريقة غريبة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري : الحكومة تتحرك لحماية المخزون الاستراتيجي بسبب الأحداث الإقليمية

قال الإعلامي مصطفى بكري إن تداعيات التوترات الإقليمية انعكست على الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر برميل النفط من نحو 65 دولارًا إلى ما يقرب من 82 دولارًا و97 سنتًا، كما صعد سعر صرف الدولار من حوالي 48 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا و23 قرشًا.

صالح أبو الشامات: ياسر القحطاني أفضل لاعب في تاريخ الدوري السعودي

وجه الفنان رامز جلال سؤال للاعب السعودي صالح أبو الشامات د، قائلا “مين أحسن لاعب في تاريخ الدوري السعودي؟”. ليجيبه اللاعب السعودي : اخسن لاعب في تاريخ الدوري السعودي ياسر القحطاني.

حسام موافي: رمضان مدرسة للأخلاق.. وعلينا الاجتهاد في النصف الثاني من الشهر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن رمضان شهر ويعتبر مدرسة، وهو فرض ينفذ وله تأثير إيجابي كبير على الأخلاق، مشيرا إلى أن البعض يقوم بصيام يومي الاثنين والخميس اقتداءً برمضان.

نظير عياد: السيدة خديجة كانت سندًا للنبي ﷺ وزواجهما نموذج للحب والإخلاص

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن السيدة خديجة بنت خويلد كانت حائط صدا قويا أمام خصوم النبي ﷺ الذين حاولوا إيذاءه، مشيرًا إلى دورها البارز في دعمه وحمايته في بداية الدعوة الإسلامية.

عمري مش طويل.. مايا دياب: عرافة قالتلي إني هموت فجأة وبطريقة غريبة

قالت مايا دياب :" في مرة كنت في برنامج في بيروت وقالولي هيجيبوا عرافة ليا وتشوف بختي من إيدي ".

داعية إسلامي: الأمية الدينية وراء انتشار الدجل والشعوذة

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أننا نعاني من أمية دينية، ولذلك هناك انتشار للدجل والشعوذة، ويقع البعض ضحية من يطلقون على أنفسهم أنهم رقاة.

وزير خارجية إيران: لا صحة لما تم تداوله بشأن إطلاق أي مقذوفات نحو أذربيجان

أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران لم تطلق أي مقذوفات تجاه أذربيجان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

علي جمعة يوضح مبطلات الصيام: أي دخول للجوف يفطر.. والصحي معذور شرعا

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الصيام لا يبطل فقط بسبب تناول الطعام أو الشراب، بل أي دخول مادة إلى الجوف من منفذ معتاد يُعد من مبطلات الصيام.

مسن يبكي بسبب جحود أبنائه.. وعمرو الليثي يجبر بخاطره ويهديه جائزة مالية

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " على شاشة الحياة، إنه يقابل الناس البسطاء ويقدم لهم جوائز مالية تحت شعار “هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم”.

محمود التميمي لـ كلم ربنا: اتظلمت كتير في شغلي ودعيت ربنا مايكسرنيش

قال الكاتب الصحفي محمود التميمي إن حياته لم تخلُ يوما من الحديث إلى الله، مشيرًا إلى أن هذا الحديث فى كل شىء وبأى لغة، وقد تصل أحيانا إلى الغضب مثل التساؤل: «أنا ليه كده؟ إمتى هتتدخل؟»، لكنه سرعان ما يستشعر نعم الله ويعود سريعًا ليحمده على ما أتاه من فضل، فالله سبحانه يدبر لنا ما لا يستطيع أحد غيره أن يدبره، وهذا ما يفهمه العارفون بالله بقلوبهم.





