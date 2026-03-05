حسام موافي: رمضان مدرسة للأخلاق.. وعلينا الاجتهاد في النصف الثاني من الشهر

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن رمضان شهر ويعتبر مدرسة، وهو فرض ينفذ وله تأثير إيجابي كبير على الأخلاق، مشيرا إلى أن البعض يقوم بصيام يومي الاثنين والخميس اقتداءً برمضان.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه مر 15 يوما على رمضان، وانتصف الشهر، مؤكدا أنه لا بد من الاجتهاد فيما بقى.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن رمضان شهر مفروض على المسلمين ويجب الالتزام به، مؤكدا أنه مدرسة أخلاقية تُعلم الصبر وضبط النفس وتحسين السلوك.