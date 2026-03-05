مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان



أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، عن طرح سؤال اليوم الخامس عشر من رمضان في مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» على قناة صدى البلد، التي تقدم جوائز يومية لمتابعيها.

وتتيح المسابقة للمشاركين فرصة الإجابة على سؤال يومي للفوز بإحدى رحلتي العمرة اليومية، على أن يُختار 60 فائزًا طوال الشهر الكريم، وفقًا لإخطار حماية المستهلك رقم 99 لسنة 2026.

وجاء سؤال اليوم:

قال رسول الله ﷺ: "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب" موجود في سور البقرة وآل عمران وطه، وقال القاسم: فالتمستها فإذا هي آية …؟

خيارات الإجابة:

الآية (14) سورة طه

الآية (111) سورة طه

الآية (114) سورة طه

وأوضحت إدارة المسابقة أنه يمكن المشاركة من خلال الرابط https://gogl.to/40ZJ

، مع كتابة الاسم الكامل ورقم الهاتف لضمان دخول السحب على الجوائز اليومية.