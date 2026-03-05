قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: أمن المواطنين في الخارج أولوية قصوى للدولة ومصر تدير الأزمة بتوازن

المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن
المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن
حسن رضوان

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، بالموقف الدبلوماسي المصري إزاء الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تضع أمن المواطن المصري واستقرار الدولة في مقدمة أولوياتها.

وأكدت المستشارة ماريان شحاتة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدولة المصرية تتابع أوضاع المواطنين المصريين في الخارج بشكل دقيق ومكثف، من خلال غرفة العمليات وخلية الأزمة بوزارة الخارجية، بالتنسيق المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول، لضمان سلامة المصريين وسرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة.

وشددت شحاته ، على أن أمن المصريين في الخارج يمثل أولوية قصوى لدى الدولة، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة في مختلف الحالات الطارئة، مؤكدة أن الدولة المصرية لن تترك أبناءها في الخارج، وستظل حريصة على حمايتهم أينما كانوا، في ظل كفاءة عالية في إدارة الأزمات والتعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأضافت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية قامت على رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء دولة قوية حديثة، ترتكز على سيادة القانون وترسيخ دعائم الاستقرار، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المختلفة، موضحه أن الرئيس السيسي أدرك منذ اللحظة الأولى حجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، فعمل على إعادة بناء مؤسساتها الوطنية وتحديث بنيتها التشريعية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

وأشارت شحاتة إلى أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية وتداعيات اقتصادية عالمية متلاحقة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، فرض واقعًا شديد التعقيد، إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل القيادة الحكيمة في الحفاظ على تماسكها الداخلي، وتأمين حدودها، وصون مقدرات شعبها، مع انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحكمة وضبط النفس وتغليب الحلول السياسية، مؤكدة 

 أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا فريدًا في إدارة الأزمات، إلى جانب العمل على توفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين والحفاظ على استقرار الدولة.

كما أشادت، أمينه الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن، ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مشيرة إلى أن الوزارة كثفت من اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة لتأكيد مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بها.

كما لفتت إلى أن مصر تُعد أحد المراكز الرئيسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الضرورة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية وجاهزية مؤسساتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

المستشارة ماريان شحاتة الدبلوماسي التطورات الإقليمية حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد ماريان شحاتة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

موعد صرف مرتبات مارس

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات شهر مارس 2026

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة رحمة

هل الزكاة كانت موجودة قبل الإسلام؟ إمام السيدة زينب يرد

الصحة والأوقاف

الصحة والأوقاف تبحثان دمج القضايا السكانية في الخطاب الديني

قراءة القرآن

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن أثناء الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

بالصور

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد