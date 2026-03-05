حماة الوطن: أمن المواطنين في الخارج أولوية قصوى للدولة ومصر تدير الأزمة بتوازن

أشادت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، بالموقف الدبلوماسي المصري إزاء الأحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تضع أمن المواطن المصري واستقرار الدولة في مقدمة أولوياتها.

وأكدت المستشارة ماريان شحاتة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدولة المصرية تتابع أوضاع المواطنين المصريين في الخارج بشكل دقيق ومكثف، من خلال غرفة العمليات وخلية الأزمة بوزارة الخارجية، بالتنسيق المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية في مختلف الدول، لضمان سلامة المصريين وسرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة.

وشددت شحاته ، على أن أمن المصريين في الخارج يمثل أولوية قصوى لدى الدولة، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة في مختلف الحالات الطارئة، مؤكدة أن الدولة المصرية لن تترك أبناءها في الخارج، وستظل حريصة على حمايتهم أينما كانوا، في ظل كفاءة عالية في إدارة الأزمات والتعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأضافت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية قامت على رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء دولة قوية حديثة، ترتكز على سيادة القانون وترسيخ دعائم الاستقرار، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المختلفة، موضحه أن الرئيس السيسي أدرك منذ اللحظة الأولى حجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، فعمل على إعادة بناء مؤسساتها الوطنية وتحديث بنيتها التشريعية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات.

وأشارت شحاتة إلى أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية وتداعيات اقتصادية عالمية متلاحقة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، فرض واقعًا شديد التعقيد، إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل القيادة الحكيمة في الحفاظ على تماسكها الداخلي، وتأمين حدودها، وصون مقدرات شعبها، مع انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحكمة وضبط النفس وتغليب الحلول السياسية، مؤكدة

أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا فريدًا في إدارة الأزمات، إلى جانب العمل على توفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين والحفاظ على استقرار الدولة.

كما أشادت، أمينه الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن، ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد المتابعة المستمرة لتداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مشيرة إلى أن الوزارة كثفت من اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة لتأكيد مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بها.

كما لفتت إلى أن مصر تُعد أحد المراكز الرئيسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الضرورة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية وجاهزية مؤسساتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات.