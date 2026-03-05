تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن الضواحي الجنوبية لبيروت، المعروفة أيضاً بالضاحية، "ستصبح مثل خان يونس" بعد صدور أمر إخلاء من الجيش الإسرائيلي.

وقال سموتريتش عبر حسابه بمنصة "إكس": "قبل عامين، أجلنا سكان الشمال، واليوم أصدرنا أوامر إخلاء لسكان جنوب لبنان وحي الضاحية".

وأضاف: "لقد ارتكب حزب الله خطأً، وسيدفع ثمنه غالياً. بإذن الله، نقطع رأس الوحش في إيران، ونقطع في الوقت نفسه ذراع حزب الله".

وفي يوليو من العام الماضي، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الجيش الإسرائيلي دمر معظم خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، ومحيطها، وهي منطقة تبلغ مساحتها 90 كيلومتراً مربعاً.