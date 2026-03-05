وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف إطلاق النار ومستعدون للهجوم البري الكردي

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران مُستعدة لاحتمال قيام القوات الكردية الموالية للولايات المتحدة بغزو بري لإيران.

وأضاف عراقجي في حديثه لشبكة NBC News، أن إيران لم تطلب من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، كما لم تطلبه خلال حرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت مع إسرائيل في يونيو 2025.

وأوضح الوزير الإيراني "في السابق، كانت إسرائيل هي من تطلب وقف إطلاق النار. لقد طلبوا وقفًا غير مشروط لإطلاق النار بعد 12 يومًا من صمودنا أمام عدوانهم".

كما صرّح عراقجي لشبكة NBC News بأنه لم يتحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ اندلاع الحرب.