القبض على بريتني سبيرز في كاليفورنيا

أُلقي القبض على نجمة الترفيه بريتني سبيرز، البالغة من العمر 44 عامًا، للاشتباه في قيادتها تحت تأثير الكحول في مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا، يوم الخميس 4 مارس، وفقًا لتقارير متعددة.

ومن المقرر مثول سبيرز أمام المحكمة مجددًا في 4 مايو.

وبحسب مجلة PEOPLE، تم تعطيل حساب سبيرز على إنستجرام بالتزامن مع إلقاء القبض عليها.

قبل توقيفها وإطلاق سراحها من قبل مكتب شرطة مقاطعة فينتورا، نشرت سبيرز، البالغة من العمر 44 عامًا، مقطع فيديو غريبًا لها وهي ترقص بملابس داخلية وتُخفي وجهها برموز تعبيرية على شكل قلوب.

وصرح متحدث باسم بريتني سبيرز "كان هذا حادثًا مؤسفًا وغير مبرر على الإطلاق. ستتخذ بريتني الخطوات الصحيحة وتلتزم بالقانون، ونأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو تغيير طال انتظاره في حياتها. نأمل أن تحصل على المساعدة والدعم اللازمين خلال هذه الفترة العصيبة".

وأضاف: "سيقضي أبناؤها وقتًا معها. وسيعمل أحباؤها على وضع خطة ضرورية ومُلحة لضمان نجاحها وراحتها النفسية".