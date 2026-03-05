تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستس ارثر - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - أيمن موكا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - كريم الدبيس - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - احمد بلحاج - صديق ايجولا - ديفيد سيموكوندا -فريدي كوابلا.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساءً اليوم الخميس بالجولة الـ 21 والختامية من المرحلة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والبنك الأهلي

وتذاع مباراة سيراميكا والبنك الأهلي على قناة أون سبورت ماكس.