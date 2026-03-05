شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة

تمكنت السلطات في 14 دولة، من بينها ماليزيا، من تفكيك LeakBase، أحد أبرز المنتديات الإلكترونية المتخصصة في تداول البيانات المسروقة والمخترقة.

وبحسب بيان صادر عن Europol، نفذت وكالات إنفاذ القانون في عدة دول عمليات منسقة في 3 مارس، شملت اعتقالات وتفتيش منازل، وقد تم إجراء نحو 100 عملية استهدفت 37 من أكثر مستخدمي المنصة نشاطا.

عملية دولية تفكك منتدى LeakBase للبيانات المسروقة



وفي اليوم التالي، 4 مارس، صادرت السلطات نطاق المنتدى ووضعت على صفحته الرئيسية إشعارا رسميا يحذر من أن أي محاولة للوصول إلى الموقع أو تعديله أو التدخل فيه قد تعد جريمة إضافية.

وأشار البيان إلى مشاركة Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ضمن شركاء العملية الدولية، فيما أوضح Europol أن الاستيلاء على قاعدة البيانات مكن من كشف هوية العديد من المستخدمين الذين اعتقدوا أنهم يعملون بشكل مجهول.

كما تواصل المحققون مع بعض المشتبه بهم عبر القنوات نفسها التي استخدموها في أنشطتهم الإجرامية، تأتي العملية الآن في مرحلة الوقاية بهدف منع أي نشاط إجرامي إضافي على الإنترنت.

حجم المنتدى وأنشطته

بحسب إحصاءات ديسمبر 2025، كان لدى LeakBase أكثر من 142000 مستخدم مسجل، مع نحو 32000 منشور و 215000 رسالة خاصة.

وكان المنتدى، الذي استضاف باللغة الإنجليزية على الشبكة المفتوحة منذ 2021، يحتوي على كميات كبيرة من أزواج بيانات الدخول مثل البريد الإلكتروني وكلمات المرور، إضافة إلى بيانات حسابات أخرى تستخدم في الاختراقات، الاحتيال، وجرائم إلكترونية متنوعة.

تعليق وزارة العدل الأمريكية

أوضحت وزارة العدل الأمريكية DOJ، في بيان منفصل أن العملية أوقفت منصة كانت تمكن المجرمين الإلكترونيين من الربح عبر البيانات الشخصية المسروقة، بما فيها بيانات الحسابات المصرفية وبيانات الدخول.

وأضاف البيان أن هذا الإعلان يأتي بعد تعطيل منصات سابقة للجرائم الإلكترونية مثل RaidForums في 2022 وBreachForums في 2023، بالإضافة إلى إدانة وسجن مؤسس BreachForums في 2025.