المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
خلف الكواليس .. الصين تفاوض إيران للسماح بمرور سفن النفط الخام من مضيق هرمز
جمعية البرلمان من أجل المتوسط: التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد الأمن الإقليمي والدولي
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة

شيماء عبد المنعم

تمكنت السلطات في 14 دولة، من بينها ماليزيا، من تفكيك LeakBase، أحد أبرز المنتديات الإلكترونية المتخصصة في تداول البيانات المسروقة والمخترقة.

وبحسب بيان صادر عن Europol، نفذت وكالات إنفاذ القانون في عدة دول عمليات منسقة في 3 مارس، شملت اعتقالات وتفتيش منازل، وقد تم إجراء نحو 100 عملية استهدفت 37 من أكثر مستخدمي المنصة نشاطا.

وفي اليوم التالي، 4 مارس، صادرت السلطات نطاق المنتدى ووضعت على صفحته الرئيسية إشعارا رسميا يحذر من أن أي محاولة للوصول إلى الموقع أو تعديله أو التدخل فيه قد تعد جريمة إضافية.

وأشار البيان إلى مشاركة Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ضمن شركاء العملية الدولية، فيما أوضح Europol أن الاستيلاء على قاعدة البيانات مكن من كشف هوية العديد من المستخدمين الذين اعتقدوا أنهم يعملون بشكل مجهول. 

كما تواصل المحققون مع بعض المشتبه بهم عبر القنوات نفسها التي استخدموها في أنشطتهم الإجرامية، تأتي العملية الآن في مرحلة الوقاية بهدف منع أي نشاط إجرامي إضافي على الإنترنت.

حجم المنتدى وأنشطته

بحسب إحصاءات ديسمبر 2025، كان لدى LeakBase أكثر من 142000 مستخدم مسجل، مع نحو 32000 منشور و 215000 رسالة خاصة. 

وكان المنتدى، الذي استضاف باللغة الإنجليزية على الشبكة المفتوحة منذ 2021، يحتوي على كميات كبيرة من أزواج بيانات الدخول مثل البريد الإلكتروني وكلمات المرور، إضافة إلى بيانات حسابات أخرى تستخدم في الاختراقات، الاحتيال، وجرائم إلكترونية متنوعة.

تعليق وزارة العدل الأمريكية

أوضحت وزارة العدل الأمريكية DOJ، في بيان منفصل أن العملية أوقفت منصة كانت تمكن المجرمين الإلكترونيين من الربح عبر البيانات الشخصية المسروقة، بما فيها بيانات الحسابات المصرفية وبيانات الدخول. 

وأضاف البيان أن هذا الإعلان يأتي بعد تعطيل منصات سابقة للجرائم الإلكترونية مثل RaidForums في 2022 وBreachForums في 2023، بالإضافة إلى إدانة وسجن مؤسس BreachForums في 2025.

