بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثلاثية في الدوري الممتاز
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
إسلام مقلد

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل هدفين متتاليين في مرمى فريق البنك الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 لصالح سيراميكا، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي سيراميكا كل من عمرو قلاوة وأيمن سعد موكا في الدقيقتين 56 و60 من عمر اللقاء.

الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بتقدم البنك بنتيجة 1-0، في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف البنك الأهلي اللاعب محمود الجزار في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي ضد سيراميكا

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، أحمد متعب، مصطفى دويدار.

خط الوسط: أحمد رضا، محمد فتحي، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد أمين أوفا، أسامة فيصل.

تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستس ارثر - عمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - أيمن موكا - اسلام عيسى - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - كريم الدبيس - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ديفيد سيموكوندا -فريدي كوابلا.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي

وانطلقت مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساءً اليوم الخميس بالجولة الـ 21 والختامية من المرحلة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والبنك الأهلي

وتذاع مباراة سيراميكا والبنك الأهلي على قناة أون سبورت ماكس.


 

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

حسين الشحات

حسين الشحات يحرز الهدف الثالث للأهلي أمام المقاولون العرب

امام عاشور

إمام عاشور يعزز تقدم الأهلي بهدف ثانٍ أمام المقاولون العرب في الدوري

صورة من اللقاء

أبو ريدة يجتمع بمنتخب 2009 لدعم الفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

