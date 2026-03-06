تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب

نجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول للأهلي خلال مواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل تريزيجيه كرة داخل منطقة الجزاء وحولها برأسية قوية إلى داخل الشباك، ليمنح فريقه التقدم في المباراة.

تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه في المقاولون العرب

وبهذا الهدف رفع محمود حسن تريزيجيه رصيده إلى 8 أهداف، ليتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، متفوقًا بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- محمود حسن تريزيجيه – الأهلي – 8 أهداف

2- عدي الدباغ – الزمالك – 7 أهداف

3- ناصر ماهر – بيراميدز – 7 أهداف

4- صلاح محسن – المصري – 6 أهداف

5- صديق أوجولا – سيراميكا كليوباترا – 6 أهداف

6- عمر الساعي – المصري – 5 أهداف

7- فخري لاكاي – سيراميكا كليوباترا – 5 أهداف

8- عبدالرحيم دغموم – المصري – 4 أهداف

9- أحمد فاروق – وادي دجلة – 4 أهداف

10- علي سليمان – كهرباء الإسماعيلية – 4 أهداف

11- أحمد ياسر ريان – البنك الأهلي – 4 أهداف

12- فرانك بولي – وادي دجلة – 4 أهداف

13- مصطفى زيكو – بيراميدز – 4 أهداف

14- أسامة فيصل – البنك الأهلي – 4 أهداف

15- شكري نجيب – المقاولون العرب – 4 أهداف

16- أحمد سيد زيزو – الأهلي – 4 أهداف.