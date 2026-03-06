هنتسحر إيه النهاردة.. عدس مدمس وكرات البطاطس المقرمشة

هنتسحر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل شبه يومي داخل البيوت العربية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة عملها في المنزل.

طريقة عمل العدس المدمس

نعرض لكم طريقة عمل العدس المدمس بالزيت والليمون من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي.

المقادير

عدس بني منقوع

ثوم فصوص

كمون ناعم

ماء

للتقديم:

عصير ليمون

زيت

ملح

كمون ناعم

طريقة عمل عدس مدمس

-يرفع العدس مع الثوم والكمون والناعم على نار هادئة حتى تمام الطهي

ضعي العدس في طبق التقديم مع عصير الليمون وزيت وملح وكمون وقدميه ساخنًا

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة

المقادير

بطاطس مهروسة

زعتر

جبنة موتزاريلا

نشا

ملح

فلفل اسود

كمون

بقدونس مفروم

كزبرة مفرومة

فلفل أخضر وأحمر ناعم

كمون

بهارات

بابريكا

زيت للقلي

بقدونس مفروم للتقديم

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة

في بولة متوسطة اخلطي كل المكونات معا ثم تشكل البطاطس كرات ثم عفريها بالنشا واقليها في الزيت حتى تصبح باللون الذهبي وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.