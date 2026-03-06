قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

موجز أخبار الوادى الجديد: المحافظ تفتتح منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الفرافرة وتتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

 الوادى الجديد: المحافظ تفتتح منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الفرافرة

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، منفذ السلع الغذائية ومنتجات الألبان التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك على هامش جولتها التفقدية بالمركز، بحضور الأستاذ سلامة محمد رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

حيث أشادت بجودة المنتجات وتنوعها وتناسب أسعارها، موجهةً بالتوسع في إنشاء المنافذ لتشمل جميع القرى والمناطق النائية بالمركز، ودعمها بكميات كافية من السلع الغذائية المخفضة، بالتنسيق بين المركز والجهات المعنية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضبط الأسعار.

بتكلفة تقدر ب ٥٨٤ مليون جنيه 
محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة

حرصت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على تفقّد سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة، ومتابعة خطة التوسعات ومشروعات رفع كفاءة المجمع الجاري العمل بها بتكلفة إجمالية تقدر ب ٥٨٤ مليون جنيه؛ لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال قبل موسم الصيف القادم، يرافقها الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالفرافرة.

حيثُ اطلعت على مستجدات الأعمال التي شملت تفقّد الوحدات الجديدة وماكينات التوليد وأعمال الصيانة والعمرات الجارية لعدد من الوحدات، مُشددةً على سرعة انتهاء الأعمال ووجود قدرات احتياطية؛ لضمان استقرار التيار واستيعاب كثافة الأحمال تلبيةً لاحتياجات المواطنين خاصةً بالتزامن مع قرب حلول فصل الصيف.

وصرحت مجدي أن العمل يجري بالتوازي ب ٤ مشروعات لدعم المجمع بماكينات جديدة وإجراء عمرات للوحدات الموجودة، والمقرر أن تنهي مشكلة انقطاع الكهرباء خلال فترات الذروة والحد من تخفيف الأحمال مع ارتفاع الاستهلاك، موجهةً بالتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، بما يسمح باستيعاب الأحمال المتزايدة وتعزيز خطط التنمية بالمركز.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

المجني عليه

مات مقتولًا بسبب فتاة.. التصريح بدفن الطالب ضحية زميله في الأكاديمية البحرية

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

البحوث الطبية الإكلينيكية

قانون 214 لسنة 2020… كيف يحمي المبحوثين ويعيد توازن البحوث الطبية الإكلينيكية؟

حزب حماة الوطن

رجب خلف الله مرسي يشيد بالدور الدبلوماسي المصري في إدارة التوترات الإقليمية

حزب المحافظين

غلق باب الاقتراع في انتخابات الجمعية العمومية لحزب المحافظين وبدء عمليات الفرز.. صور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف "إشارة تحذير مبكرة" لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

