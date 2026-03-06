موجز أخبار الوادى الجديد: المحافظ تفتتح منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الفرافرة وتتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادى الجديد: المحافظ تفتتح منفذ السلع الغذائية التابع للوحدة المحلية لمركز الفرافرة

افتتحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، منفذ السلع الغذائية ومنتجات الألبان التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك على هامش جولتها التفقدية بالمركز، بحضور الأستاذ سلامة محمد رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

حيث أشادت بجودة المنتجات وتنوعها وتناسب أسعارها، موجهةً بالتوسع في إنشاء المنافذ لتشمل جميع القرى والمناطق النائية بالمركز، ودعمها بكميات كافية من السلع الغذائية المخفضة، بالتنسيق بين المركز والجهات المعنية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضبط الأسعار.

بتكلفة تقدر ب ٥٨٤ مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة

حرصت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، على تفقّد سير العمل وانتظام الخدمة بمحطة توليد كهرباء الفرافرة، ومتابعة خطة التوسعات ومشروعات رفع كفاءة المجمع الجاري العمل بها بتكلفة إجمالية تقدر ب ٥٨٤ مليون جنيه؛ لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال قبل موسم الصيف القادم، يرافقها الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالفرافرة.

حيثُ اطلعت على مستجدات الأعمال التي شملت تفقّد الوحدات الجديدة وماكينات التوليد وأعمال الصيانة والعمرات الجارية لعدد من الوحدات، مُشددةً على سرعة انتهاء الأعمال ووجود قدرات احتياطية؛ لضمان استقرار التيار واستيعاب كثافة الأحمال تلبيةً لاحتياجات المواطنين خاصةً بالتزامن مع قرب حلول فصل الصيف.

وصرحت مجدي أن العمل يجري بالتوازي ب ٤ مشروعات لدعم المجمع بماكينات جديدة وإجراء عمرات للوحدات الموجودة، والمقرر أن تنهي مشكلة انقطاع الكهرباء خلال فترات الذروة والحد من تخفيف الأحمال مع ارتفاع الاستهلاك، موجهةً بالتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، بما يسمح باستيعاب الأحمال المتزايدة وتعزيز خطط التنمية بالمركز.