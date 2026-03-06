قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

حرص دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على الإشادة بفريق الأهلي المصري خلال حديثه أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض، بحضور نجم إنتر ميامي وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي.

حضور ميسي في البيت الأبيض

تواجد ميسي في البيت الأبيض خلال الأيام الماضية، حيث كان الحدث مناسبة للحديث عن إنجازات فريقه إنتر ميامي في البطولات الدولية، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة التي استضافتها الولايات المتحدة الصيف الماضي.

إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

شارك إنتر ميامي بشكل استثنائي في كأس العالم للأندية، وتمكن من التأهل إلى دور الـ16 قبل أن يودع البطولة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان. وكان الفريق ضمن مجموعة ضمت أيضًا الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وخلال دور المجموعات، تعادل إنتر ميامي مع الأهلي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية، قبل أن يحقق الفوز على بورتو بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بالميراس بنتيجة 3-3.

ترامب يثني على أداء الأهلي والحارس أوسكار أوستاري

أكد ترامب في مؤتمره الصحفي أن لاعبي إنتر ميامي واجهوا “نخبة فرق العالم” خلال دور المجموعات في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق تعادل مع “أفضل فريق مصري” يتميز بالموهبة والأداء الرائع.

وأشاد الرئيس الأمريكي بأداء الحارس أوسكار أوستاري، ووصفه بالمباراة البطولية التي قدمها أمام إنتر ميامي، مؤكداً أن هذا الأداء ترك انطباعًا قويًا على الجميع وبرز من خلال قوة الأهلي ومهارات لاعبيه.

دور الولايات المتحدة في استضافة البطولة

اختتم ترامب حديثه بالتأكيد على أهمية استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم للأندية، معتبرًا أنها فرصة للترويج لكرة القدم في أمريكا وجذب فرق كبرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أندية مثل الأهلي وباريس سان جيرمان وبالميراس

ترامب الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

النجمة درة

مواجهة نارية بين درة وأحمد العوضي في علي كلاي

ليلى تساعد ميرنا جميل في تخطي طلاقها في الحلقتين الاولى من "بابا وماما جيران "

بابا وماما جيران الحلقة الأولى.. جيهان خليل تحتفل مع ميرنا جميل بالطلاق

مسلسل نون النسوة

مسلسل نون النسوة الحلقة الأولى.. القبض على مي كساب

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد