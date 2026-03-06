يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض

حرص دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على الإشادة بفريق الأهلي المصري خلال حديثه أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض، بحضور نجم إنتر ميامي وقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي.

حضور ميسي في البيت الأبيض

تواجد ميسي في البيت الأبيض خلال الأيام الماضية، حيث كان الحدث مناسبة للحديث عن إنجازات فريقه إنتر ميامي في البطولات الدولية، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة التي استضافتها الولايات المتحدة الصيف الماضي.

إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

شارك إنتر ميامي بشكل استثنائي في كأس العالم للأندية، وتمكن من التأهل إلى دور الـ16 قبل أن يودع البطولة بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان. وكان الفريق ضمن مجموعة ضمت أيضًا الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وخلال دور المجموعات، تعادل إنتر ميامي مع الأهلي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية، قبل أن يحقق الفوز على بورتو بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بالميراس بنتيجة 3-3.

ترامب يثني على أداء الأهلي والحارس أوسكار أوستاري

أكد ترامب في مؤتمره الصحفي أن لاعبي إنتر ميامي واجهوا “نخبة فرق العالم” خلال دور المجموعات في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن الفريق تعادل مع “أفضل فريق مصري” يتميز بالموهبة والأداء الرائع.

وأشاد الرئيس الأمريكي بأداء الحارس أوسكار أوستاري، ووصفه بالمباراة البطولية التي قدمها أمام إنتر ميامي، مؤكداً أن هذا الأداء ترك انطباعًا قويًا على الجميع وبرز من خلال قوة الأهلي ومهارات لاعبيه.

دور الولايات المتحدة في استضافة البطولة

اختتم ترامب حديثه بالتأكيد على أهمية استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم للأندية، معتبرًا أنها فرصة للترويج لكرة القدم في أمريكا وجذب فرق كبرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أندية مثل الأهلي وباريس سان جيرمان وبالميراس