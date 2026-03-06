قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صيد ثمين.. الجيش الأمريكي يعلن استهداف حاملة طائرات إيرانية

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلن الجيش الأمريكي، استهداف حاملة طائرات إيرانية مسيرة، وصفها قائد القيادة الأدميرال براد كوبر بأنها "صيد ثمين".



وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيست في مؤتمر صحفي أن "كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة".

وأضاف: "جزء من ذلك هو أننا سننشر المزيد من القواعد العسكرية، وليس الأمر مقتصراً على بريطانيا فقط، بل هناك حلفاء آخرون بادروا بتقديم الدعم، ونحن ممتنون لهم على ذلك".

وفي السياق ذاته، صرح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، للصحفيين في إحاطة صحفية: "لقد كثفنا ضرباتنا ضد البحرية الإيرانية. ففي الساعات القليلة الماضية فقط، استهدفنا حاملة طائرات مسيرة إيرانية، بحجم حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبًا".

وأضاف: "نحن نقاتل من أجل النصر، ومن خلال القوة القتالية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل، سنواصل سحق قدرة إيران على بسط نفوذها خارج حدودها.

